'Westkapelle verdient deze nieuwe tankautospuit'

De tankautospuit die de brandweer in Westkapelle heeft gekregen, is bijzonder omdat de wagen ook bij een bezetting van minder dan zes man kan vertrekken. "Normaal gesproken rukt de brandweer altijd uit met zes man", vertelt Edith van der Reijden, directeur van Veiligheidsregio Zeeland, "maar in Zeeland hebben we steeds minder brandweervrijwilligers en daarom willen we met vier brandweermensen ook willen uitrukken bij brand. Dat kan met deze auto."

Frustrerend

Het tekort aan mensen in Westkapelle was zo groot dat de post mogelijk ging sluiten en de vrijwilligers drie jaar lang niet konden uitrukken. Korpsen uit Domburg, Zoutelande en Middelburg namen het werk over. "Frustrerend", volgens bevelvoerder Jos Hendrikse, "dan is er een brand op je dorp en dan kun je daar zelf niet naar toe omdat je te weinig personeel hebt. En jaren lang ben je aan het oefenen, zonder dat je naar een brand gaat."

Brandweer Westkapelle krijgt nieuwe tankautospuit (foto: Omroep Zeeland)

Volledig operationeel

Maar wat een aantal jaren geleden onmogelijk leek, is toch gelukt: nieuwe vrijwilligers hebben zich gemeld en zijn inmiddels in opleiding of al klaar. De post is daarom sinds de zomer weer in gebruik in de avond, nacht en in het weekend. Sinds kort is de brandweerpost weer volledig operationeel. Tot grote vreugde van Hendrikse: "We kunnen nu de veiligheid van het dorp hopelijk weer waarborgen."

"In Westkapelle is keihard gewerkt in de afgelopen moeizame jaren om te blijven bestaan en nieuwe mensen te werven. Daarom hebben ze deze nieuwe TS dik verdiend", aldus Van der Reijden. Zeeland is de eerste regio die de nieuwe voertuigen inzet. Veiligheidsregio Zeeland heeft er in totaal vierentwintig besteld. Zes zijn er inmiddels in gebruik. De komende maanden worden ook andere posten voorzien van de nieuwe TS.

