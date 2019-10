Vogels pronken op jubileumshow in IJzendijke

"Een paar jaar geleden hadden we bijna de helft van het aantal vogels van nu. Dat komt doordat het een vergrijzende sport is en we erg ons best moeten doen om leden te werven", zegt voorzitter Willy de Graaf. Dit is wel een goed jaar en dat komt mede dankzij de jeugd die steeds vaker interesse begint te tonen in vogels: "We hebben twee jonge leden erbij gekregen die erg enthousiast zijn en dat geeft moed voor de toekomst", aldus De Graaf.

Jonge leden

De jonge leden komen uit het dorp zelf en zijn in aanraking gekomen met de sport via familie. "Mijn opa deed het ook en hij vroeg aan mij of ik het ook wilde doen en dat leek me wel leuk", zegt de 9-jarige Laurens van den Bunder. Toch wil Laurens er niet mee doorgaan want zijn ambitie is om striptekenaar te worden, maar zijn jongere broer ziet de vogelhobby wel zitten. "Ik vind het cool dat ze kunnen vliegen en ze zijn zacht. Ik heb er nu vijf, maar wil er wel meer", vertelt de 6-jarige Matthieu van den Bunder.

Matthieu (6) en Laurens (9) lopen graag op de vogeltentoonstelling in IJzendijke rond (foto: Omroep Zeeland)

De 77-jarige Willy Maenhaut heeft zelf negentien vogels thuis, maar laat zijn mooiste collectie op de tentoonstelling zien. "Hier staan negen nieuwe vogels dat zijn donkere zilverbekjes en ik ben er heel trots op", zegt Maenhaut.

Voorbereiding

Elk jaar begint de vereniging al in augustus met de voorbereidingen van de tentoonstelling, maar ook de vogeleigenaren hebben het druk. "De hele dag ben ik met mijn vogels bezig. Ik moet ze africhten om ze rustig in hun kooi te laten zitten en ik geef ze regelmatig een bad zodat ze er mooi uitzien", vertelt Maenhaut.

Vogelliefhebbers kunnen ook morgen nog de hele dag de vogels bewonderen in het jeugdgebouw van IJzendijke.

Lees ook: