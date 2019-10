Lichten uit, kaarsen aan tijdens de Nacht van de Nacht

De Nacht van de Nacht wordt landelijk georganiseerd om aandacht te vragen voor energiebesparing en het tegengaan van lichtvervuiling. Daarnaast is het de bedoeling dat we met zijn allen genieten van de donkere nacht. In Zeeland waren zaterdagavond op meer dan twintig locaties evenementen in het donker.

In Middelburg was het thema 'de Nacht van de Feniks', een knipoog naar de bevrijding van Middelburg 75 jaar geleden. In Westkapelle werden beide vuurtorens opengesteld voor publiek en liepen de kinderen mee in een lampionnenoptocht.

Donker tafelen in Westkapelle tijdens Nacht van de Nacht (foto: Omroep Zeeland)

Bioritme

Nederland behoort volgens de Zeeuwse Milieu Federatie (ZMf) tot één van de meest verlichte landen van de wereld. De afgelopen honderd jaar werd Nederland zo'n 125 keer lichter. "Lichtvervuiling door kunstlicht verlichting kost geld en energie en verstoort het natuurlijke bioritme van mensen, dieren en planten. Sinds de komst van elektrisch licht zijn mensen gemiddeld 1,5 uur korter gaan slapen", aldus het ZMf.

Sterrenhemel

Tijdens Nacht van de Nacht roept de ZMf burgers, overheden en bedrijven op om de sterrenhemel weer zichtbaar te maken door lichten te doven. Ook vraagt de ZMf om structureel spaarzamer en slimmer te gaan verlichten. Hier kan veel geld en energie door bespaard worden.

De Nacht van de Nacht wordt traditiegetrouw gehouden in de nacht waarin de klok wordt teruggezet naar de wintertijd.