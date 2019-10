Swift verrast op eigen veld opnieuw koploper

Linda Burger met een doelpoging tegen Groen Geel (foto: Rien Paardekooper)

In een boeiende wedstrijd gingen Swift en Groen Geel in de eerste helft gelijk op waarbij de bezoekers een 3-5 voorsprong pakten. De Middelburgers lieten het er echter niet bij zitten en vochten zich terug in de wedstrijd waardoor een spannend duel ontstond. De ploeg van trainer Dennis Plantinga leek met een 11-11 gelijke stand de kleedkamers in te gaan, maar toch was het Groen Geel dat een tikje uit kon delen via Kevin Dik waardoor de beide ploegen de kleedkamers opzochten een 11-12 tussenstand.

Een gaatje

Na rust veranderde het spelbeeld niet echt en bleef het weer gelijk opgaan. Maar waar Groen Geel in de tweede helft een gaatje sloeg, was het nu Swift dat een 16-13 voorsprong pakte mede dankzij treffers van Dylan Gillissen en . Door enkele strafworpen kwamen de Noord-Hollandse bezoekers weer terug in de wedstrijd waarna een spannende slotfase aanbrak met een 19-19 tussenstand.

Vertrouwen

In die slotfase kregen beide ploegen nog een aantal kansen om de overwinning te grijpen, maar dit gebeurde niet waardoor de wedstrijd in een gelijkspel eindigde. Trainer Dennis Plantinga blikt achteraf tevreden terug op de wedstrijd: "We hebben het publiek een mooie wedstrijd voorgeschoteld zo vlak voor de zaal. Normaal zie je dat het tempo in veldwedstrijden weleens langzaam kan zijn, maar vandaag haalden we een hoog niveau. Groen Geel deed dat ook waardoor je een spannende wedstrijd kreeg die in de slotfase nog spannender werd door de gelijke stand. Aan de ene kant hadden we misschien nog kunnen winnen, maar net zo goed verliezen"

Derde plaats

Met de zege staat Swift nu halverwege het veldseizoen met elf punten uit acht wedstrijden op de derde plaats van de Hoofdklasse B. Iets wat Plantinga nooit had kunnen dromen: "We hebben nu na dat de zege op Dalto laten zien dat het geen toeval is. Het geeft veel vertrouwen en zin om naar de zaal te gaan waar de verwachtingen hoger zullen liggen, maar de tegenstanders ook anders zullen spelen. Die zullen wellicht behoudender spelen tegen ons, maar dat is iets voor later."