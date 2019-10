'Eerst is het eng, maar daarna is het lekker dobberen'

Cliënten met maar ook zonder dementie van zorginstellingen Allévo (locatie Cornelia) en Eilandzorg (locatie De Wieken) zwemmen samen met vrijwilligers en onder begeleiding van een fysiotherapeut in Nieuwerkerk. Zwementie is bedacht door fysiotherapeut Martijn Born van Allévo.

Zwementie: ouderen zwemmen samen, want dat is goed, blijkt uit onderzoek (foto: Omroep Zeeland)

Dat deed hij samen met verpleegkundigen in opleiding van Hogeschool Zeeland. De gedachte erachter: bij zwemmen komen beweging in het water, ontspanning en sociaal contact voor ouderen samen. Collega Sanne de Wissel: "Uit allerlei onderzoeken blijkt dat zwemmen voor ouderen goed is. Hoe moeilijk iemand ook loopt of beweegt, in het water zie je mensen ontspannen. Ze bewegen makkelijker, mensen worden er blij van. Eigenlijk is het op allerlei manieren gewoon hartstikke goed voor je."

Elke maandag komen de cliënten samen. Sommige bewegen zo moeilijk dat ze met een lift het water in getakeld moeten worden. Zodra ze in het warme water zijn, ontspannen ze zichtbaar. Eén van de vrijwilligers over haar man die dementie heeft: "Hij ligt lekker te genieten. In eerste instantie vindt hij het eng. Maar als hij dan vijf minuten in het water is, zie ik hem steeds meer gaan dobberen. Dat is perfect natuurlijk."