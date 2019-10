Monument voor omgekomen fietsers Alice en Miki

Ghostbike

De Goese Van de Spiegelstraat is vanmorgen afgesloten voor het verkeer zodat de familie in alle rust kan herdenken. "Het is dubbel om hier te zijn", vertelt zus Lucia Dessi. Samen met haar andere zus heeft ze zojuist het doek van de zogenoemde 'ghostbike' gehaald. "We wilden graag wat doen maar wisten niet wat. Via via hoorden we van een ghostbike."

De 'ghostbike', oftewel een spookfiets, een is vrij onbekend in Nederland in tegenstelling tot in Amerika. Daar worden vaker spookfietsen geplaatst op plekken waar fietsers zijn omgekomen door een botsing met auto of een ander voertuig.

Het ongeluk In de vroege ochtend van zondag 28 oktober 2018 worden Alice uit Goes en haar vriend Miki aangereden als ze in de Goese Van de Spiegelstraat fietsen. De opgeroepen hulp mag niet meer baten, de man en vrouw overlijden ter plekke. Aan hun fiets is te zien hoe hard de klap moet zijn geweest. De slachtoffers kwamen zo'n 40 tot 45 meter verder terecht. Volgens het politieonderzoek heeft de man zo'n 112 km per uur heeft gereden. Uit een blaastest bleek dat de toen 19-jarige verdachte als beginnend bestuurder 3,5 keer te veel gedronken had.

Miki en Alice werden het slachtoffer van een aanrijding in Goes (foto: Familie Dessi)

De familie wilde graag een monument voor Alice en Miki om hen te herdenken maar ook om de vele weggebruikers op de drukke Van de Spiegelstraat te blijven herinneren aan het feit dat er op die plek een ernstig ongeluk is gebeurd. De moeder van Alice: "Al kunnen we maar één nieuw slachtoffer voorkomen."

Celstraf

Het gemis van Alice en Miki blijft groot bij hen, ook nadat de rechtszaak zonder hoger beroep kon worden afgesloten in juli van dit jaar. De dader zit inmiddels een celstraf uit van 45 maanden.

Lees ook: