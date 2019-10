'Alle herinneringen komen weer terug'

Bondewel is ieder jaar bij de herdenking en hecht daar veel waarde aan: "Vrijheid is heel belangrijk en daar moeten we bij stilstaan door degenen die voor ons hebben gevochten te herdenken", zegt Bondewel. Ook Nel Nijsse die de Slag om de Schelde heeft meegemaakt is het daarmee eens. "De mensen die hier om het monument begraven liggen heb ik gekend en wat er gebeurd is mag niet worden vergeten", vertelt Nijsse.

Drie dagen

De kranslegging was de officiële afsluiting van de herdenking die net als de beschietingen tijdens de Slag om de Schelde drie dagen duurde. "We hebben in die drie dagen de Slag om de Schelde van 75 jaar geleden gevierd, herdacht en we hebben onze dorpsbewoners op een mooie manier met elkaar verbonden. Dat is erg mooi om te zien", aldus voorzitter Dorien Kronenberg van de dorpsraad.

Lees ook: