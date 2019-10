Thoolse visser helpt mee met onderzoek naar visstand: Dit maakt voor mij het werk alleen maar leuker

Tijdens zijn laatste klus hielp Bout mee aan een onderzoek op de Waal naar trekvissen, die in zout water leven, maar naar zoet water trekken om zich voort te planten. Ook onderzoeksinstituut Imares weet hem te vinden als er onderzoek gedaan moet worden en daarnaast vaart hij met de kotter af naar België voor onderzoeken op de Schelde.

Bout: "Dit maakt voor mij het werk als visser nog leuker. Je ziet in die onderzoeken hoe de natuur zich herstelt en wij maken dat herstel van dichtbij mee. En daarnaast steek je er ontzettend veel van op. Zo wist ik bijvoorbeeld niet dat de zeebaars kan opgroeien in zoet water. Nou, wij zijn ze al massaal tegengekomen in de rivier."

Bout is de enige Nederlandse visser die nog werkt met een ankerkuil. Als je het Bout vraagt is het de mooiste manier van vissen die er is: "Terwijl je voor anker ligt, je boterham verdienen."

Hoe werkt vissen met een ankerkuil?

De boot ligt tijdens het vissen stil op het water. De netten gaan via buizen het water in: "De stroming van het water moet ervoor zorgen dat er vis in de netten komt. Je moet de natuur gewoon zijn werk laten doen. Vroeger werd er altijd op deze manier gevist. Toen hadden ze geen motoren die de visnetten over de bodem konden trekken."

Zo ziet het ankerkuil eruit als hij nog niet in het water ligt (foto: Omroep Zeeland)

Tegenwoordig wordt er nauwelijks meer op deze manier gevist, omdat het volgens Bout niet meer commercieel aantrekkelijk is. "Het ankerkuil werd vooral gebruikt voor de visserij op sprot, een vissoort die in de winter gewoon in onze achtertuin zwemt. De sprotvisserij is een jaar of acht terug ter ziele gegaan, omdat de sprot nu uit Polen, de Oostzee, Bulgarije en dat soort landen komt. Daar kan het goedkoper. Erg zonde."

Verbod door lage visstand

Vissen op de rivieren is al een tijd verboden vanwege de lage visstand. Alleen voor de onderzoeken wordt een uitzondering gemaakt. In die gevallen wordt de vis ook altijd teruggegooid. "Op de Oosterschelde en Westerschelde mag het nog wel. Daar ken ik ook de plekjes waar er goede stroming ligt. Toen het vissen op deze manier op zijn einde liep, is ons gevraagd om er onderzoek mee te doen. Het is dat we voor hiervoor gevraagd werden, anders waren we er ook al mee gestopt."

Bout vist ook zonder ankerkuil, maar mét vindt hij het mooiste: "Het is een prachtige manier van vissen. Mijn vader en mijn grootvader deden het al, alleen waren de netten toen wel wat kleiner. De schepen kunnen nu wat meer hebben en vroeger moesten we ook alles met de hand doen. Het is het mooiste vak van de wereld. Je bent heerlijk één met de natuur. Wat wil je nog meer?"