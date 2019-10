'Mijn doel? Als pitcher schitteren tijdens de World Series en op de Olympische Spelen'

In Zeeland woont Lippens al jaren niet meer. Maar toch is hij maar wat blij om weer even terug te zijn op het Zeeuwse Honk, de club waar hij op 6-jarige leeftijd al zo vaak te vinden was.

"Het is leuk om herinneringen op te halen en het veld weer even te zien waar ik vroeger altijd met mijn vader kwam. Zie je dat hek hierachter? Het lukte me soms toen al om daar ballen overheen te gooien. Daar ben ik nog steeds trots op."

Dorian als klein jochie bij het Zeeuwse Honk (foto: Familie Lippens)

De jeugdinternational woont inmiddels in Haarlem en is een van de toptalenten van het Centrum voor Topsport en Onderwijs in Amsterdam. Juist via die weg hoopt Lippens - vanaf april uitkomend voor de Amsterdam Pirates in de overgangsklasse, het een na hoogste niveau van Nederland - Amerika te bereiken.

"De grootste talenten zitten daar en we trainen soms wel negen keer per week. Door me daar goed te blijven ontwikkelen hoop ik in het oog te springen bij de scouts."

Ook zijn loopbaan als jeugdinternational kan daarbij belangrijk zijn. Vanaf april verwacht hij bij de selectie van Nederland onder 18 te zitten. "Het is mooi om je land te kunnen vertegenwoordigen. Het motiveert me om nog beter te worden."

Pitcher Dorian Lippens op het WK onder 15 vorig jaar in Panama (foto: Familie Lippens)

Lippens heeft daarbij veel aan zijn vader en aan halfbroer Bayron Cornelisse, die zes jaar lang pitcher was van het Nederlands honkbalteam. "Ze staan altijd voor me klaar en ik kijk tegen hen op. Als ik iets niet weet, vraag ik het aan mijn vader. En als hij het niet weet aan mijn broer. Het is heel fijn dat zij me zo goed helpen."

De weg naar de top is nog lang. Maar Dorian weet waar hij aan moet werken om die daadwerkelijk te halen. "Mijn armbewegingen kunnen nog beter. Ook moet ik harder en gecontroleerder leren gooien. Maar ik ben goed op weg."

Over tien jaar World Series

Zijn ultieme doel is het behalen van de World Series, oftewel de finale van het hoogste professionele honkbalniveau in Amerika. "En voor Oranje uitkomen op de Olympische Spelen is ook echt een droom. Over vijf jaar de World Series? Nee, ik denk eerder over tien jaar. En hopelijk in 2024 dan die olympische droom.

Het hele radio-item met Dorian Lippens beluister je hieronder.

Honkbaltalent Dorian Lippens over zijn ambities