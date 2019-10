Terneuzense oorlogsheld na honderd jaar alsnog geëerd

De Witte was chauffeur voor de Duitsers, maar spion voor de Belgen (foto: RvWouwe)

Nederland was neutraal in de Eerste Wereldoorlog, maar de grens met België, die wel was bezet door de Duitsers, was versperd met de Dodendraad. Dat was een elektrisch draad met 2.000 volt. De Witte was chauffeur van de Duitse viceconsul Mathieu Blankers die gezeteld was in Terneuzen.

Doordat zowel Blankers als De Witte in Duits uniform gekleed was, konden zij vrij de Dodendraad passeren, zonder gecontroleerd te worden. De Witte voorzag de Belgen van informatie over grensversterkingen en troepenverplaatsingen. Die papieren verstopte hij in het reservewiel van zijn auto.

James Bond

Als een soort James Bond werkte De Witte bijna drie jaar voor de Belgen toen hij onderweg naar Brussel hoorde, dat hij bij de volgende rit gearresteerd zou worden. De Witte bedacht een list, dat zijn auto kapot was en naar de garage moest, en reed snel naar het veilige Zeeuws-Vlaanderen.

Op maandag 11 november wordt aan de Schuttershofweg in Terneuzen door de 83-jarige kleinzoon van De Witte het herinneringsbord onthuld.