Ruim 700 kinderlunches om 75 jaar vrijheid te vieren

Tijdens de lunch werd er een film getoond over de bevrijding van Zeeland. Esmee Jansen uit groep 8 van basisschool Het Honk vond het belangrijk dat dit gebeurde in de klas. "Heel veel militairen van toen zijn nu overleden, en wij moet dit blijven herdenken."

Blijven herdenken

Wethouder Annabeth Evertz deelde lunchpakketjes (met een wit broodje, een krentenbol, een appel, een frisdrankje en een snoepje) uit op Het Honk. "Het is belangrijk dat de kinderen weten dat we al 75 jaar vrede hebben in Kapelle en dat we dat blijven herdenken."

Ook het oorlogsmuseum Vitality in Kapelle besteedt aandacht aan 75 jaar vrijheid. Vandaag is het open dag van 13.00 tot 21.00 uur. Er staan voor het museum twee legertenten, waarin doorlopend een film over de bevrijding van Zeeland getoond wordt. Ook is het museum te bezoeken.