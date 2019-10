Ondernemers Sas van Gent overwegen schadeclaim

De afgesloten Westkade bij Rosier net buiten Sas van Gent (foto: Omroep Zeeland)

De Westkade ging eind februari 2019 dicht vanwege acuut gevaar voor inzakking of verschuiving. Daarmee is de directe en kortste weg van België naar Sas van Gent afgesloten. Veel middenstanders in het Zeeuws-Vlaamse stadje hebben veel Belgische klanten en die weten de kern via de omleidingsroutes niet te vinden.

'Dit jaar werk ik voor niets'

Een van de ondernemers die eerder aangaf veel last te hebben van de afsluiting is Tim Poppe. Hij heeft een modezaak en rekende eerder uit dat hij het hele jaar voor niets zou werken. Toen werd er nog uitgegaan van een afsluiting die tot het eind van 2019 zou gaan duren. Inmiddels is duidelijk geworden dat Sas van Gent in haar handen mag klappen als de weg voor het einde van 2020 open gaat. Een financiële strop dreigt voor de ondernemers in de kleine Zeeuws-Vlaamse kern.

Morgenavond wordt er in Sas van Gent een infoavond georganiseerd om de mogelijkheden voor een schadeclaim te onderzoeken. Tijdens de avond krijgen ondernemers uitleg over de te voeren procedure en praktische uitleg over het berekenen van uw schade. Alle Sasse ondernemers zijn welkom.

De avond wordt georganiseerd door de Ondernemersvereniging Kanaalzone Zuid. Voorzitter Paul Balcaen legt uit: "We hebben bij de ondernemersvereniging signalen opgevangen dat er nagedacht wordt over claims. We willen iedereen goed en duidelijk informeren over de haalbaarheid en de procedures."

