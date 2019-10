Basketballer Jobse droomt van Olympische Spelen, maar snakt ook naar einde carrière

Jobse is één van de pioniers in de vrij nieuwe vorm van basketbal, die komend jaar voor het eerst Olympisch is. Hij reist er de hele wereld voor over. Zo was hij eerder deze maand nog in China, speelt hij komend weekend de World Tour Finals in Japan en wacht in maart het Olympisch kwalificatietoernooi in India. "We zijn niet echt profs, maar hebben onze maatschappelijke carrières wel op een laag pitje gezet om dit te kunnen bereiken", vertelt Jobse die een stichting runt waarmee het 3x3 basketbal gepromoot wordt.

"Ik ga er de komende maanden alles aan doen om Tokio te halen. Het wordt mijn laatste kunstje. In september ben ik vader geworden en mede daardoor kijk ik ook uit naar het einde van mijn carrière, maar het zou wel heel bijzonder zijn als het zou gaan lukken."

Voetbal-trainer Marco Groeneveld staat dit seizoen voor de groep bij Rood Wit Willebrord (foto: Omroep Zeeland)

Voetbaltrainer Marco Groeneveld uit Goes vertelt over zijn ambities als voetbaltrainer. In 2006 was hij als trainer van SSV'65 actief in de hoofdklasse, maar daarna werd hij nooit meer aangesteld door een club op dat niveau of hoger. "Ik vind het zelf wel vreemd dat ik nooit bij één van de beste Zeeuwse clubs heb getraind", zegt Groeneveld er over.

"Misschien heb ik wel een beetje te grote mond voor Zeeland." Groeneveld werd onlangs wel benaderd door GOES, nadat Ruud Pennings daar was vertrokken. "Maar ik ben net begonnen bij Rood Wit Willebrord in de eerste klasse op zondag. Die club ga ik dan niet zomaar in de steek laten", zegt Groeneveld.

Voetballer Yarick Dorst (21) uit Bruinisse speelt bij Barendrecht (foto: Omroep Zeeland)

De derde gast aan tafel is Yarick Dorst (21) uit Bruinisse. Zoon van oud-prof Emiel Dorst en speler van Barendrecht in de Derde Divisie. Op de vraag of hij een betere voetballer is dan zijn vader vroeger was, zegt Dorst volmondig ja. Hij wil dan ook nog steeds het profvoetbal bereiken. "Ik werk daar hard voor, maar of het gaat lukken weet ik niet", zegt de middenvelder.

Groeneveld was in het verleden de trainer van Dorst bij Bruse Boys. "Ik denk dat Yarick hogerop kan. Maar je moet ook een beetje geluk hebben en een kans krijgen."

Rubrieken

Naast de vaste terugblik op de sportweek is er ook weer het één-tweetje, waarin verslaggever Yorben Weststrate deze week GOES-speler Mart de Kroo bijzondere vragen stelt. Het moment van de Razende Reporter Frans van Pagee uit Yerseke is een schitterend doelpunt uit de wedstrijd Yerseke JO19-1 tegen DBGC JO19-1.

De Derde Helft wordt iedere maandagavond uitgezonden bij Omroep Zeeland op televisie. De uitzending begint om 17.25 uur en wordt ieder uur herhaald.