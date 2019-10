'Jongens gaan als Dracula, meisjes willen eng maar sexy'

Ondanks dat Halloween steeds meer gevierd wordt in Nederland, ziet Els Korstanje van het Costuumpje in Arnemuiden geen plotselinge verandering in de kostuums: "Halloween is nu zo'n zeven jaar echt een ding in Nederland, maar mensen komen al zeven jaar om dezelfde outfits. Jongens willen stoer, maar eng. Bijvoorbeeld als zombie, enge man uit de vorige eeuw, Dracula of piraat. Meisjes willen vooral mooi, een beetje sexy, maar ook eng. Bijvoorbeeld een korte jurk met een pruik en enge make-up."

Boze geesten verjagen

Halloween wordt traditiegetrouw gevierd op 31 oktober, de dag voor Allerheiligen. Halloween vindt zijn herkomst bij het Keltische feest Samhain, waarbij het begin van het Keltische nieuwe jaar werd gevierd. Er werden verschillende rituelen uitgevoerd met onder andere vuurstapels en mensenoffers en om enge geesten uit het nieuwe jaar te verbannen, kleedden mensen zich eng aan.

Aanbellen voor snoep

Tegenwoordig wordt Halloween vooral in Amerika groots gevierd. Kinderen verkleden zich eng en gaan 'trick-and-treaten', een activiteit waarbij ze bij huizen in de buurt aanbellen voor snoep. Ook worden er pompoenen uitgehold en zijn er diverse feesten. In Nederland wordt halloween sinds een jaar of tien gevierd.

Wat kies je uit? (foto: Omroep Zeeland)

Als Els iemand naar eigen inzicht zou mogen aankleden, zou ze kiezen voor een enge man in de stijl van de serie Peaky Blinders. ''Een mooi pak, netjes gekamd haar en een stropdas, maar tóch eng. Er zijn veel halloweenoutfits gebaseerd op series, maar ik ken de meeste series niet.''

Schmink is belangrijk

Een maatpak met een stropdas en gekamd haar is zelf natuurlijk niet eng. ''Iets eng maken doe je met schmink en je houding. Je kan bijna iedere outfit omtoveren tot een halloweenoutfit. Maar dan moet je wel goed kunnen schminken!''

Een jas of een jurk? (foto: Omroep Zeeland)

En leeft Halloween nou eigenlijk in Arnemuiden? Els: ''Halloween valt op een donderdag, dus je hebt nu twee weekenden vol activiteiten. Sommige mensen komen in de zomer al om een outfit, bijvoorbeeld mensen die zelf een activiteit organiseren, maar er zijn ook genoeg mensen die deze week nog moeten komen. Wij zijn er klaar voor.''