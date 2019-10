Zeeuwse woningcorporaties starten proef met aardgasloos wonen in bestaande woningen

Verbruik van aardgas (foto: ANP)

Om de klimaatdoelen te halen, moeten alle woningen in 2050 van het aardgas af. Momenteel is gestart met het installeren van verschillende installatieconcepten in zevenentwintig woningen.

Deze proef is verdeeld over de werkgebieden van R&B Wonen, RWS partner in wonen, l'Escaut woonservice, Woonstichting Hulst en Zeeuwland. De corporaties testen in totaal negen installatieconcepten in zevenentwintig woningen. De proef vindt plaats in woningen die al over een energielabel B beschikken. Om een goed beeld te krijgen welk installatieconcept het beste past in welke type woning, is gekozen om in portiekwoningen en in grondgebonden woningen installaties te plaatsen.

Inzicht in installaties gedurende een jaar

De proef duurt een jaar. Zo krijgen de woningcorporaties inzicht hoe een installatieconcept zich in alle jaargetijden gedraagt. Daarnaast kijken de corporaties naar het elektraverbruik en het wooncomfort van de bewoners. Daarom vinden komend jaar ook regelmatig gesprekken plaats met bewoners om dit te monitoren. Deze pilot wordt gesubsidieerd vanuit de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen