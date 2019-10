Hoek en GOES maken zich op voor PEC Zwolle en Cambuur Leeuwarden

De bekerwedstrijden Hoek-PEC Zwolle en GOES-Cambuur Leeuwarden zijn te volgen op de radio (foto: Orange Pictures)

Hoek bereikte het hoofdtoernooi door slechts één voorronde te spelen waarin de amateurtak van TOP Oss met 2-6 werd verslagen. In de tweede voorronde werd de ploeg van Lieven Gevaert vrijgeloot.

In de loting voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker is Hoek aan de nummer dertien van de Eredivisie, PEC Zwolle, gelinkt. De wedstrijd wordt op het eigen Sportpark Denoek gespeeld.

GOES

De andere Zeeuwse club in het bekertoernooi, GOES, moest meer moeite doen om het hoofdtoernooi te halen. In de eerste voorronde wonnen de Bevelanders op bezoek bij Huizen met 2-3. In de tweede voorronde versloeg GOES in blessuretijd met 2-3 en belandde zo in de koker voor de loting.

In die loting zag de Zeeuwse ploeg dat Royston Drenthe Cambuur Leeuwarden uit de pot haalde. De Friese club is op dit moment koploper van de Keuken Kampioen Divisie. De bekerwedstrijd wordt in Goes gespeeld op Sportpark 't Schenge in Goes.