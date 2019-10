Thorbeckepenning voor oud-burgemeester Koos Schouwenaar

Koos Schouwenaar (foto: Omroep Zeeland)

"Hij schroomde niet om mensen ter verantwoording te roepen, illustratief daarvoor is een buschauffeur die hij aansprak op zijn snelheid", haalde het bestuur van de partij herinneringen op. "Als iemand onterecht klaagde over overlast om 2 uur 's nachts, belde hij de volgende nacht zelf om 2 uur 's nachts op om te vertellen wat hij eraan gedaan had."

De partij prijst Schouwenaar voor zijn inzet en hoopt de 72-jarige politicus nog vele jaren actief zal zijn binnen de VVD. "En dat velen zijn voorbeeld mogen volgen."

De Thorbeckepenning is bedoeld voor VVD'ers die zich langdurig hebben ingezet voor de partij en is vernoemd naar de grondlegger van de parlementaire democratie in Nederland, Johan Thorbecke. Vorig jaar ontvingen acht VVD'ers de penning.

Behalve tien jaar burgemeester van Middelburg, was Schouwenaar ook burgemeester van Venhuizen, Castricum en Maarssen, zat hij acht jaar voor de VVD in de Eerste Kamer en is hij nog steeds actief in een interne integriteitscommissie.

