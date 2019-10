Zeeland wordt wakker: Lekker 2020, verdwijning Warnow en aardgasloos wonen

Kok Jannes Brevet en zijn vrouw Claudia in restaurant Inter Scaldes. (foto: ANP)

Lekker 2020

Restaurant Inter Scaldes in Kruiningen is opnieuw de nummer één in de Top 100 van restaurantgids Lekker. Naast Inter Scaldes staan er nog vijf andere Zeeuwse restaurant in de lijst van 2020.

De Warnow in moeilijkheden op de Noordzee (foto: Omroep Zeeland)

De verdwijning van de Warnow

De Zeeuwse journalist Hans Steketee zit op de redactie van de NRC als daar op 29 april 2013 een onheilspellend bericht binnenkomt: 'Nederlandse zeilboot vermist'. Dat er ook een Zeeuw bij het ongeluk betrokken is weet Steketee nog niet. Maar het ongeluk laat hem desondanks niet los en nu ligt er een boek over de zeilboot: de Warnow.

Verbruik van aardgas (foto: ANP)

Aardgasloos wonen

Vijf Zeeuwse woningcorporaties zijn gestart met een proef met 'gasloos wonen'. De proef is bedoeld om te kijken welke installaties toepasbaar zijn om bestaande huurwoningen gasloos te maken.

Horecacursus in de voetbalkantine van Graauw (foto: Omroep Zeeland)

Onder de achttien? Dan...

Een cursus verantwoord alcohol schenken, dat krijgen barkeepers van alle verenigingskantines, dorpshuizen en gemeenschapscentra in de gemeente Hulst. Aanleiding is een onderzoek waaruit is gebleken dat geen enkele bezochte kantine of gemeenschapshuis zich aan de +18-regel bij alcohol houdt.

De zonsopkomst bij Kortgene aan het Veerse Meer (foto: Rick Moeliker)

Weer

Na een frisse start wordt het vandaag een mooie herfstdag met een mix van zon en wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt vanmiddag 12 graden.