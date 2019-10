'De verdwijning van De Warnow heeft me zes jaar lang bezig gehouden'

"Ik was verslaggever van dienst en mijn eindredacteur vroeg aan mij om het bericht even te checken," vertelt Steketee. Dat bericht - op teletekst - luidde voluit: "Nederlandse zeilboot vermist. De kustwacht van Aberdeen slaat alarm over een Nederlandse zeilboot met drie Nederlandse opvarenden. Het schip vertrok twee weken geleden uit Stonehaven in Schotland naar Noorwegen, maar is nooit op zijn bestemming aangekomen."

Voor Steketee, zelf fanatiek zeezeiler, is dit het begin van een zoektocht naar antwoorden rondom de mysterieuze verdwijning van 'de Warnow', met aan boord ook de uit Middelburg afkomstige Peter van Liere. Zes jaar later heeft die zoektocht geleid tot het schrijven van het boek De Warnow. Een schip, een man, een droom.

Het was geen zeiljacht, maar een oude sleepboot

Schipper Arnoud Brinkman heeft namelijk een droom. Hij wil met zijn oude loodsbootje via Schotland naar Noorwegen zeilen om het Noorderlicht te zien. In 2013 stapt hij, samen met zeven vrienden, waaronder muzikant Peter van Liere aan boord om aan hun avontuur te beginnen.

Nadat ze voor de kust van Engeland bijna schipbreuk lijden, stappen vijf bemanningsleden van boord. Maar Arnoud besluit samen met zijn vriendin Tirza en muzikant Peter de reis te vervolgen en de oversteek richting Noorwegen te maken. Daar zijn ze echter nooit aangekomen.

Steketee: "Ik dacht in eerste instantie, gezien de locatie, dat het om een groot zeiljacht ging met bemanningsleden die goed konden zeilen. Maar dat beeld bleek niet te kloppen. Het was namelijk geen zeilboot, maar een verbouwde sleepboot uit de voormalige DDR.''

De Warnow in moeilijkheden tijdens het eerste deel van de reis (foto: Omroep Zeeland)

Steketee schrijft in de periode na het verdwijnen van de Warnow een aantal artikelen voor zijn krant, waarin hij allerlei antwoorden probeert te vinden op vragen die hem, maar ook de familie en vrienden van de bemanning bezig houden. Hij merkt gaandeweg dat hij er steeds meer bij betrokken raakt en het verhaal niet los kan laten.

Betrokken bij het verhaal

"Ik wilde steeds meer weten, niet alleen over de reis en wat er gebeurd kon zijn, maar ook over schipper Arnoud, de bemanningsleden, onderlinge relaties, drijfveren, dromen, twijfels."

Peter van Liere uit Middelburg, één van de vermiste opvarenden (foto: Omroep Zeeland)

Op een gegeven moment besluit Steketee dus om een boek te schrijven over de verdwijning van de Warnow. "Ik wilde vooral het verhaal vertellen over Arnoud, de bemanning en de reis die nooit is volbracht." Zes jaar duurt zijn onderzoek. Hij spreekt met nabestaanden, opvarenden, vrienden en ooggetuigen en bezoekt alle havens waar de Warnow is geweest.

De Warnow vertrok 17 maart 2013 met acht muzikanten uit Schiedam. Kort na de oversteek naar Engeland raakte het schip voor de Engelse kust, bij Whitby, in moeilijkheden tijdens een storm. Reddingsboten sleepten het schip naar Middlesbrough, maar na een opknapbeurt vertrekt het schip twee weken later richting Schotland. In Stonehaven stapten vijf bemanningsleden van boord. De drie anderen zetten op 15 april koers naar Noorwegen om het noorderlicht te zien. Sinds 17 april is er niets meer van de boot vernomen. De Noorse kustwacht heeft dagen tevergeefs gezocht naar het schip. Waarschijnlijk is het schip in zwaar weer gezonken.

Steketee reist voor zijn boek zelfs naar Noorwegen om het Noorderlicht te zien. "Dat was namelijk het doel van de reis. Misschien alleen maar een gedroomd doel, maar het was een mooi idee. Ik wilde in plaats van Arnoud, Tirza en Peter dit idee vervullen. En ik moet zeggen, het was in één woord schitterend. Ik ben blij dat ik er geweest ben en dit schouwspel heb mogen aanschouwen."

De Warnow in Schiedam (foto: Omroep Zeeland)

Steketee vindt het lastig om een etiket op het boek te plakken. Het is volgens hem geen roman, maar het is ook geen naslagwerk of uitgesponnen krantenverhaal. Steketee heeft juist geprobeerd om, waar dat kan, zijn verbeelding te laten spreken. Zijn vrouw gaf volgens hem de beste omschrijving tot nu toe. "Volgens haar is het een journalistieke roman geworden. En ik vind dat een prachtige omschrijving."

In Kaffee 't Hof in Middelburg, waar een aantal jaar geleden een benefietavond werd georganiseerd voor Peter van Liere, wordt op woensdag 30 oktober een avond gehouden rondom het boek 'De Warnow. Een schip, een man, een droom' dat Steketee heeft geschreven. Hij wordt geïnterviewd door PZC-journalist Jan van Damme. De avond start om 19.30 uur en de toegangsprijs is 5,00. Reserveren kan via boekhandel de Drukkery.

Steketee ziet het boek als de afsluiting van een hoofdstuk. De enige reden om het verhaal op te pakken is volgens hem het moment dat er iets gevonden wordt. "Als het schip ooit opduikt, dan denk ik dat ik nog wel op dit verhaal terug moet komen. Maar zoals het nu is, moet dit het zijn."

Lees ook: