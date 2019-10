OM: Opbrengst Hrieps is door Goesenaar en Vlissinger uit woning gestolen

De opbouw van Hrieps vanuit de lucht. (foto: Omroep Zeeland)

De mannen, 22 en 24 jaar oud, zitten nog steeds in voorarrest. Volgende week moeten ze voor de rechtbank komen. Beiden werden aangehouden op een vliegveld. De ene kwam net terug van vakantie. De ander stond op het punt om weg te gaan.

Vijf verdachten

In totaal zijn er vijf verdachten in deze zaak. De twee vrouwelijke verdachten zitten niet meer vast. Het gaat om een 20-jarige vrouw uit Goes. Onduidelijk is wat haar rol geweest is. Een 54-jarige vrouw uit Goes wordt verdacht van witwassen en verduistering.

Een derde man werd als laatste opgepakt in Nijmegen. Die hoort waarschijnlijk vandaag of hij langer in voorarrest moet blijven zitten.