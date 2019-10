'Geraffineerde dief' steelt bijna 20.000 euro van vrouw uit Vlissingen

Pinnen (foto: ANP)

Voor de Vlissingse vrouw begon de ellende toen ze vorig jaar schoenen op Marktplaats probeerde te verkopen. De potentiële koper bleek later geen interesse te hebben in de schoenen, maar in het geld op de bankrekening van de vrouw. De Vlissingse verkoopster gaf onbewust haar bankgegevens aan de dief en werd zo het slachtoffer van phishing.

De man kocht zeker drie telefoons en een smartwatch ter waarde 2.500 euro in een winkel aan de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam-Zuid. Het geld werd vervolgens bij de vrouw uit Vlissingen afgeschreven. Op 12 november 2018 ontdekte de vrouw dat ze bijna 20.000 euro lichter was.

De politie heeft nog geen idee wie de man is en hoopt na de live uitzending van Opsporing Verzocht meer over hem te weten te komen. De uitzending van Opsporing Verzocht is om 20.30 uur op NPO 1, een dag later wordt de uitzending om 11.55 uur herhaald op NPO2.