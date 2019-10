Dankzij studenten zijn Goesenaren binnenkort gespierd en sportief

Het project 'Goes leert je bewegen' is een initiatief van de gemeente Goes, de SMWO, het Omnium, basisschool de Tweemaster, zorginstelling Ter Weel, Scalda en CIOS. De organisaties hebben bij de start van het project hun handtekening in het Omnium, het centrale sportpunt van Goes gezet.

Partijen zetten een handtekening voor een sportief Goes. (foto: Omroep Zeeland)

Het sportproject wordt begeleid door CIOS-studenten. Zij gaan vanaf vandaag projecten organiseren en begeleiden voor Goese organisaties, maar ook inwoners. De bedoeling is dat de CIOS-studenten door het organiseren en begeleiden van deze sportprojecten, ervaring opdoen in hun werkveld.

Leerzaam

"Ik vind het echt super leerzaam en leuk. Je komt met veel verschillende partijen in contact en je begeleidt mensen van jong tot oud", vertelt Femke Geene. Femke zit in haar vierde jaar op het CIOS en volgend jaar gaat zij het werkveld in. Projecten als dit geven haar alvast een voorproefje. "Wat we tijdens dit project doen, zullen we als we eenmaal klaar zijn met school ook gaan doen. Op deze manier kunnen we al kijken of we het leuk vinden."

Sportles

Nadat de handtekeningen door de verschillende partijen gezet zijn, wordt er gelijk een sportles gegeven. "Basisschool de Tweemaster is één van de scholen die ook meedoet aan dit sportproject", aldus CIOS-student Lisa Baars. "Door nu alvast een sportles te geven aan de kinderen, laten we zien wat hen te wachten staat tijdens het project."