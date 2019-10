Mosselen in de magic box: mensen konden hun geluk niet op

Boodschappen van Too Good To Go (foto: Omroep Zeeland)

Too Good To Go is een initiatief waarbij je 's ochtends of 's avonds voor een paar euro een 'secret box' kan bestellen bij één van de deelnemende winkels, bakkerijen en speciaalzaken. Die box kun je ophalen in het laatste uur dat de winkel open is en zit vol met producten die anders de prullenbak in zouden gaan. Het is steeds een verrassing wat je krijgt: de ene dag krijg je bij de bakker vier broden, de volgende dag muffins en croissants. Too Good To Go doet maar één belofte: de waarde van de box is ongeveer drie keer meer dan dat je betaalt.

Voedselverspilling

Volgens Too Good To Go zijn er sinds het begin van het project tegen voedselverspilling in Zeeland 30.825 maaltijden 'gered' bij 61 ondernemers. Dat is minder dan 3% van het totaal aantal geredde maaltijden in Nederland, wat deze zomer de miljoen aantikte. René van Boven van de Jumbo in Kapelle doet sinds september mee.

Too Good To Go (foto: Omroep Zeeland)

Hij vindt het fantastisch om bezig te zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen en de afvalberg te verminderen. ''Wij schrijven 's avonds al spulletjes af die tegen de datum aan raken en de volgende dag komen die in een pakketje. Ik denk dat wij 80% van onze aan-de-datum producten in een pakket kunnen doen.''

Mosselen

De meeste mensen doen mee aan Too Good To Go om de afvalberg te verminderen, maar er zijn ook mensen die gewoon geld willen besparen. Dat merkt van Boven ook: ''Sommige mensen willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en dan heb je wel eens een akkefietje omdat ze niet tevreden zijn met het pakket. Je weet van te voren natuurlijk niet wat je gaat krijgen. Maar de meeste mensen vinden die verrassing enorm leuk. Vooral toen we mosselen in de pakketten deden, toen kon het geluk bij de mensen niet op.''

Too Good To Go zorgt voor een leuk contact met de klanten." Jildou Nicolai van KOOC

Jildou Nicolai van KOOC (uit Dirksland, maar het telt door Too Good To Go toch mee met de Zeeuwse markt) maakt verse en biologische kant- en klaarmaaltijden en doet ook mee aan Too Good To Go. Mensen die een pakketje ophalen zijn verzekerd van een warme maaltijd of een salade, want het maaltijdbedrijfje maakt niks anders.

Nauwelijk overschot

Ook koken ze alles op bestelling, dus overschot is er nauwelijks. Toch wordt er twee a drie keer per week een maaltijd opgehaald. ''Wij koken in grote pannen en ketels en dan heb je altijd wel een restje over, dus dat bieden we aan. Klanten keren hier terug voor een Too Good To Go maaltijd, want ze weten dat ze kwaliteit krijgen.

Soms zijn er wel klanten die vragen of ze alsjeblieft een restje spaghetti bolognese mogen, maar het is elke dag weer kijken wat er over is. Too Good To Go zorgt voor een leuk contact met de klanten.''

Too Good Too Go boodschappen (foto: Omroep Zeeland)

Hoe bevalt Too Good To Go voor de consument? Marieette uit Kapelle kent de app via huis-aan-huisblad De Bevelander. Toen de ze app had gedownload waren er nog niet zoveel ophaallocaties in de buurt. Marieette weigert om ver te rijden met de auto. ''Dan schiet je het doel wel voorbij, vind ik.'' Inmiddels zijn er wel ophaallocaties in Kapelle waar Marieette dankbaar gebruik van maakt: ''Er is niks mis met de spulletjes van Too Good To Go. Die datum is er gewoon maar op gezet door iemand, je kan zelf prima kijken of je het nog kan eten. En natuurlijk krijg je soms dingen die je niet graag lust. Ik kreeg laatst bijvoorbeeld zalm, maar dat vind ik echt niet lekker. Dan geef ik dat gewoon aan iemand anders. Ik ben er blij mee dat er minder dingen worden weggegooid.''

Je blijft maar graaien

En waar Marieette het meest blij mee is? ''Pakketten van de bakker. Soms krijg ik wel eens vier hele broden, twee halve, een zak krentenbollen, een zak bolussen en ga maar door. Je blijft maar graaien in de tas en er blijven maar dingen uitkomen. Ik zie Too Good To Go als een aanvulling op mijn normale boodschappen. Soms ziet er iets tussen wat je nooit zelf zou kopen, dat verrassingseffect vind ik heel leuk.''

Tikka Masala

Masha uit Heinkenszand zit in de schuldhulpverlening en maakt ook gebruik van Too Good To Go. ''Soms krijgen wij een pakket met biefstuk en toetjes. Dat zijn dure dingen die we zelf niet kunnen betalen. Laatst kreeg ik ook een keer twaalf harde broodjes. Dat is heerlijk. Mijn lievelingspakket was er eentje van de Jumbo: daarin zaten alle ingrediënten om zelf Tikka Masala van te maken, een Indiase curry.'' Masha is ook actief lid van de Too Good To Go Facebookgroep: ''Daarin sturen we foto's en delen we ervaringen met elkaar. Dan zie je al snel of een pakket het wel of niet waard is.''