Redders van de Spaanse Esther hebben zich gemeld bij de politie: 'We zijn dolblij dat ze nog leeft'

Esther Rodriguez-Barbero zoekt vrouw die haar leven redde (foto: Henk Wiegman)

Drie mensen meldden zich, waaronder Mirjam Kodde uit Breskens. Kodde had de Spaanse zien drijven in de zee. "Ze was in zee met een jonge vrouw en twee mannen. Ik zag meteen dat het foute boel was. Ze lag op haar buik in het water met haar gezicht naar beneden." Ze twijfelde geen moment en haalde de vrouw uit het water.

Hartmassage

Op het strand stond Jan Verlinde toevallig in de branding. Hij heeft een strandhuisje. Normaal gaat hij nooit naar de zee, maar toevallig deze keer wel. Hij stond nog niet met zijn tenen in het water toen er een vrouw uit het water werd gehaald. Verlinde: "Ik ben meteen begonnen met mond-op-mondbeademing. Naast me was iemand bezig met hartmassage."

Die persoon was brandweerman George Kuijpers. Hij was die dag samen met zijn vrouw op het strand. Kuijpers en Verlinde hebben de Spaanse net zo lang gereanimeerd totdat de ambulance was gearriveerd.

Terug in Breskens

Gisteren stapte Rodriquez het politiebureau binnen. Ze was terug in Breskens en op zoek naar de vrouw die de leiding had genomen bij de reanimatie. Graag wil de Spaanse haar bedanken, omdat ze uiteindelijk niets aan het hartinfarct heeft overgehouden. Die vrouw is onbekend gebleven, maar de andere betrokkenen meldden zich wel. Overigens kunnen zowel Mirjam Kodde als Jan Verlinde zich geen vrouw herinneren die die intense minuten de leiding nam.

Voor Mirjam Kodde is het een heftige ervaring geweest. "Waar ik achteraf het meest mee zat, was dat je niet wist hoe het met de vrouw is afgelopen. Of ze misschien gestorven was." Via via hebben zowel Mirjam Kodde als Jan Verlinde gehoord hoe het met de Spaanse is vergaan. Verlinde: "We hebben later nog geprobeerd te achterhalen of het allemaal goed is gekomen, maar dat leverde niets op. Het is heel lastig om informatie te krijgen over iemand die je niet kent. Later hoorden we dat de vrouw gelukkig helemaal hersteld is."

Ontmoeten

Esther Rodriquez is inmiddels weer terug in Spanje. Vanmiddag landde haar vliegtuig in Madrid. Wijkagent Wiegman heeft haar inmiddels gesproken en de resultaten van zijn zoektocht gemeld. Rodriquez wil Mirjam Kodde graag ontmoeten. Niet vandaag of morgen, maar dat weerzien komt er zeker.

