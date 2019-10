Klokkengeschal voor 75 jaar bevrijding: 'Toen vond ik het eng, maar nu ben ik blij'

Burgemeester Margo Mulder luidt om exact 14.32 uur de klokken (foto: Omroep Zeeland)

Op 29 oktober 1944 reden om iets over half drie de Canadezen de Goese Markt. "We hebben een foto van dat moment waarop de tijd 14.32 is geschreven", vertelt burgemeester Margo Mulder. Mulder luidde de klokken van het Goese stadhuis, samen met een bode voor ruim vijf minuten. Aansluitend startte stadsbeiaardier Rien Donkersloot het bevrijdingsconcert in de Maria Magdalenakerk.

Burgemeester praat met ooggetuige van de bevrijding (foto: Omroep Zeeland)

De Goese meneer Verburg kwam vanmiddag speciaal voor het klokkengeschal naar de Goese Markt. "Ik was toen 7 jaar oud en er galmde muziek door de straten, ik weet het nog precies." Verburg besefte alleen op dat moment nog niet dat de stad bevrijd was. "Toen was het eng, want ik hoorde geknal en vluchtte naar de overburen."

Blijdschap

Maar in tegenstelling tot 75 jaar geleden, is Verburg nu wél blij. "Er komt een hoop emotie naar boven nu ik de klokken hoor", vertelt hij. "Ik zie het allemaal weer precies voor me gebeuren: de Canadese auto's die de straten in reden op de Westwal. Maar nu, 75 jaar later, is voel ik eigenlijk alleen maar blijdschap."

Om exact 14.32 klonken de klokken in Goes