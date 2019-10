Kortere route langs Sasse Westkade open voor fietsers

Na een laatste inspectie door Rosier is het fietspad rond de middag opengegaan. "We willen dat mensen zich op een veilige manier over ons terrein kunnen bewegen", aldus Edwald Segers, manager bij kunstmestfabrikant Rosier. Het tweebaansfietspad is geasfalteerd, omheind met hekken en voorzien van straatlantaarns voor de donkere wintermaanden.

Het fietspad is afgezet met hekken zodat mensen veilig over het terrein kunnen (foto: Omroep Zeeland)

Een openbaar fietspad over een fabrieksterrein is volgens Segers niet alledaags, maar de fabriek wilde de inwoners van Sas van Gent en Zelzate tegemoet komen. De fietsers die nu over het terrein rijden hebben geen last van de bedrijfsactiviteiten en andersom heeft het bedrijf geen last van de fietsers.

Wel fietsen, geen auto's

In februari bleek dat de Westkade bij kunstmestfabrikant Rosier zo slecht was dat de weg spontaan kon inzakken of verschuiven. Daarop werd een omleidingsroute ingesteld, maar dat betekende voor zowel auto's als fietsers een hele omweg.

Een tijdelijke weg voor automobilisten over het terrein van Rosier is niet mogelijk. Segers: "We hebben veel verschillende opties bekeken, maar het bleek niet haalbaar. De enige optie die er was, was een weg parallel aan de Westkade, maar dat wordt straks weerbouwplaats als we met de reconstructie van de kade beginnen." Daarnaast was het een flinke investering en was het voor Rosier logistiek niet optimaal.

Fietsers rijden over het bedrijventerrein bij Rosier (foto: Omroep Zeeland)

Binnenkort gaat de vergunningaanvraag de deur uit voor de reconstructie van de Westkade. Segers kan nog niet zeggen wanneer de werkzaamheden beginnen en dus ook niet wanneer de Westkade weer open kan voor verkeer. "Zodra we een complete planning hebben, kunnen we daar meer duidelijkheid over geven."

