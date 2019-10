Huisvesting voor arbeidsmigranten, Sluis wil het klein houden

Wethouder Peter Ploegaert (CDA): 'Geen grootschalige huisvesting arbeidsmigranten' (foto: Omroep Zeeland)

Het gemeentebestuur van Sluis heeft nog 'geen beleid opgesteld'. Maar is geen voorstander van grootschalige wooncomplexen. "Zoals in Terneuzen, zo willen wij het hier niet."

Nog geen beleid

De aanvragen voor het huisvesten van arbeidsmigranten lopen binnen bij de gemeente. Maar op beslissingen daarover is het nog wachten. "Als gemeente kunnen we nog geen duidelijkheid geven", zegt wethouder Peter Ploegaert (CDA), "We moeten het beleid nog vaststellen en zolang het beleid er nog niet is, kunnen we ook niet zeggen: zó gaan we het doen."

'Pilot-gemeente'

In veel Zeeuwse gemeenten moet dringend huisvesting gevonden worden voor tijdelijke arbeidsmigranten. De provincie heeft de gemeente Sluis aangewezen als 'pilot-gemeente'. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekijkt nu samen met de gemeente welke mogelijkheden er zijn en komt binnenkort met een advies. "In de tussentijd kunnen we geen besluiten nemen, en dat is wel lastig", aldus wethouder Ploegaert.

Ploegaert over huisvesting arbeidsmigranten in Terneuzen: 'Zo willen wij dat hier niet' (foto: Omroep Zeeland)

Als het aan het gemeentebestuur ligt, komt er geen grootschalige huisvesting voor driehonderd of meer arbeidsmigranten, zoals in de gemeente Terneuzen op het voormalige Philipsterrein. Ploegaert: "Of dat nu bij Cadzand is, of Nieuwvliet of Groede, dat willen we niet."

Aan de West-Zeeuws-Vlaamse kust werken 800 mensen uit het buitenland (foto: Omroep Zeeland)

Het gemeentebestuur kiest dus voor kleinschalige huisvesting. "Die kun je wel verspreiden over de verschillende kernen." Waar welke huisvesting komt en voor hoeveel tijdelijke werknemers, dat blijft voorlopig onduidelijk. Begin volgend jaar komt het college met een plan.

Wethouder Peter Ploegaert (CDA) over huisvesting arbeidsmigranten