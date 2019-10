Hoge Poolse onderscheiding voor Axelaar

Mario Maas (2e van links) van het Oorlogsmuseum Gdynia te Axel kreeg Poolse onderscheiding (foto: Omroep Zeeland)

Maas: "Ik ben er zelf verbouwereerd over. Ik had al een e-mail gekregen dat er een receptie was voor de president met de vraag of ik daarbij wilde zijn. Dat was al een hele eer. Afgelopen vrijdag kwam een berichtje dat ik er echt bij moest zijn."

Museum

Poolse militairen hebben een belangrijke rol gespeeld in de bevrijding van Zeeuws-Vlaanderen en West-Brabant. Volgens Maas stond in de geschiedenisboeken weinig over de Poolse betrokkenheid. "Als je dagboeken leest van Poolse militairen, dan is dat is heel wat anders. Na de oorlog zijn ze heel slecht weggekomen. Gelukkig komen ze de laatste tijd iets meer in het daglicht."

Op jonge leeftijd

Mario Maas begon op 6-jarige leeftijd al met het verzamelen van spullen uit de Tweede Wereldoorlog. In de loop van de jaren werd de verzameling zo groot dat hij 15 jaar geleden zijn eigen oorlogsmuseum opende. Het museum belicht de Tweede Wereldoorlog in het algemeen, maar richt zich vooral op de rol van de Polen tijdens de bevrijding van Axel en Oost Zeeuws-Vlaanderen. Mario heeft de Poolse bevrijders altijd een warm hart toegedragen. Naast het museum organiseert hij al jaren de herdenking van de bevrijding van Axel aan het Pools Kruis en op het ereveld op de algemene begraafplaats.

Enkele jaren geleden is mede door de inzet van Mario Maas het nieuwe monument voor de Poolse kolonel Szydlowski gerealiseerd en heeft hij meegewerkt aan de bevrijdingsroute in het centrum van Axel.

Luister hieronder naar het gesprek met Mario Maas:

Hoge Poolse onderscheiding voor Mario Maas