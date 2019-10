GOES uitgeschakeld in KNVB-beker na ruime nederlaag tegen SC Cambuur

De spelers van SC Cambuur juichen na een treffer (foto: Orange Pictures)

GOES begon met een 5-3-2 systeem met Jesse Bank in de basis als enige wijziging ten opzichte van afgelopen zaterdag, toen Sylvio Hage speelde. Al na negen minuten spelen kreeg Steve Schalkwijk een goede kans na een verre ingooi, maar hij zag zijn inzet van de lijn gehaald worden door een verdediger van Cambuur. Vijf minuten later viel het licht uit op het sportpark, kort daarna ging het weer aan om vervolgens weer uit te vallen. Al met al kon de wedstrijd na circa tien minuten onderbreking weer worden hervat. GOES-aanvoerder Ruben Hollemans kreeg daarna twee kansen uit spelhervattingen maar wist deze niet te benutten.

De wedstrijd tussen GOES en SC Cambuur werd twee keer stil gelegd vanwege lichtuitval (foto: René van der Vliet)

Cambuur kwam tien minuten voor rust op voorsprong door een benutte penalty van Delano Ladan. Aanleiding was een overtreding van Jelle Klap op Cambuur-speler Alex Bangura. Na de 0-1 werd er niet meer gescoord in het eerste bedrijf en dus gingen de ploegen met deze stand naar de kleedkamers.



Na rust scoorde Cambuur vier keer. Eerst via Stanley Akoy, die een afgeslagen bal binnen wist te tikken. Diezelfde Akoy leek ook de 0-3 op zijn schoen te hebben, maar hij schoot recht op keeper Meulmeester van GOES. Calvin Mac-Intosch lukte het wel om de 0-3 te maken. GOES probeerde de eer te redden toen Daniel Wissel Steve Schalkwijk bediende, maar hij knalde naast. Delano Ladan scoorde nog de 0-4 en 0-5 en zorgde met deze hattrick meteen voor de eindstand.

Later vandaag volgen hier reacties naar aanleiding van de wedstrijd.

Scoreverloop

0-1 Delano Ladan (35/pen)

0-2 Stanley Akoy (52)

0-3 Calvin Mac-Intosch (68)

0-4 Delano Ladan (76)

0-5 Delano Ladan (80)

Bijzonderheden

In de eerste helft is de wedstrijd twee keer onderbroken wegens het uitvallen van de lichtinstallatie.

Opstelling GOES

Brian Meulmeester, Jelle Klap (Ralph de Kok/46), Sherief Tafwik, Jesse Bank, Jarreau Manuhuwa, Jop Dekker, Ruben Hollemans, Tim de Winter (Ruben Besuijen/82), Mart de Kroo (Remon de Vlieger/56), Daniel Wissel, Steve Schalkwijk