Volgens de brandweer is de Belg de eerste en enige die zijn Belgische diploma's en papieren om heeft laten zetten naar officiële Nederlandse papieren. Hij is als vrijwilliger in dienst getreden bij de Nederlandse brandweer. De Baets verblijft ongeveer de helft van het jaar, met zijn gezin, in hun tweede woning in Kortgene. En is in die tijd beschikbaar voor de plaatselijke brandweer.

Kan het niet laten

"Het brandweerbloed kruipt waar het niet gaan kan", zegt De Baets glunderend. "Ik heb het met mijn vrouw goed overlegd want we komen hier tenslotte ook vakantie vieren. Maar ik kan het niet laten, en vind het prachtig om ook hier als brandweerman aan de slag te kunnen."

Ook in Antwerpen

De Vlaming blijft ook gewoon brandweerman in Antwerpen, onder andere als officier in ploegendienst. Het inwerktraject in Nederland is inmiddels gestart. Hij wordt eerst als Nederlands manschap klaar gestoomd, daarna volgt eventueel nog het traject tot bevelvoerder.

