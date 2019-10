Zeeland wordt wakker: actie bouwsector, schooluitval en oplichting

Een gebouw in de steigers (archieffoto) (foto: Vivian Kramer)

Actie in de bouwsector

Verschillende bussen met mensen uit de Zeeuwse bouwwereld gaan vandaag actievoeren in Den Haag. De sector protesteert tegen de regelgeving op het gebied van stikstof en PFAS.

Leerlingen tijdens de pauze op Pieter Zeeman (foto: Omroep Zeeland)

Schooluitval

Uitval in het vmbo, mbo en hbo moet worden tegengegaan. Dat wil provincie Zeeland. In het vmbo en mbo strandt nu een kwart van de studenten in het eerste studiejaar.

Een Vlissings echtpaar werd via internet het slachtoffer van fraude (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuws echtpaar opgelicht

In het tv-programma Opsporing Verzocht zijn beelden getoond van een man die met gestolen bankgegevens afrekende in een elektronicawinkel in Amsterdam. Een Vlissings echtpaar is het slachtoffer geworden van de man.

KNVB-beker

GOES en Hoek zijn er niet in geslaagd te stukken in de KNVB-beker. Hoek hield het nog lang vol, maar ging uiteindelijk met 0-3 van het veld. In Goes werd eerder duidelijk dat de club geen kans van slagen had tegen SC Cambuur. Op Sportpark 't Schenge won SC Cambuur met 0-5

De zon moest even wat bewolking doorbreken bij Westkapelle (foto: Hanneke JL)

Weer

De dag begint fris en lokaal wat nevelig of mistig maar al snel wordt het zonnig. Gedurende de dag ontstaan er een paar stapelwolken, maar het blijft droog en met een zwakke tot matige oostelijke wind wordt het maximaal 10 graden.