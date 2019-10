Waarom Niels afgelopen nacht tasjes met tulpenbollen aan voordeuren heeft gehangen

Vrijwilligers van Dorpsgemeenschap Sint-Annaland hangen tasjes aan de voordeuren (foto: Niels van Oudenaarde)

Niels van Oudenaarde is een van de vrijwilligers van de dorpsgemeenschap Sint-Annaland die vannacht tussen 2 en 6 uur tasjes aan de 1.750 voordeuren van het dorp heeft gehangen. Waarom hij juist vannacht de straten op is gegaan? "Precies vandaag is het eiland Tholen 75 jaar bevrijd."

Van vlaggenlijn tot tulpenbollen

"In de tasjes zit een startpakket voor de viering 75 jaar vrijheid", legt Van Oudenaarde uit. "Er zit een krantje in met het volledige programma en acties van lokale ondernemers. In het tasje zit ook een vlaggenlijn van tien meter om de straten te versieren, ballonnen en oranje tulpenbollen. Als mensen die nu in de grond stoppen zijn volgend jaar mei mooie oranje tulpen te zien.

In Sint-Annaland wordt volgend jaar op 4 en 5 mei gestart met het programma voor de viering van 75 jaar vrijheid. De dorpsvereniging hoopt dat buurtbewoners tegen die tijd alle vlaggenlijnen aan elkaar hebben geknoopt en de straat hebben versierd.

Het herdenkingstasje aan een voordeur (foto: Niels van Oudenaarde)

Van Oudenaarde vertelt dat het een aparte gewaarwording was om 's nachts met tassen door de straten van het dorp te lopen. "Als je tot rust wil komen moet je 's nachts de straat opgaan. Het is heel rustig. Hier en daar slaat de hond aan of gaat er een lichtje aan, maar verder verloopt alles rustig."

Vanochtend in bed kruipen en bijslapen zit er voor Van Oudenaarde niet in. "Ik moet straks naar basisscholen toe. Ook daar gaan we de actie aftrappen."