Zeeuwse bouwers vandaag naar Den Haag voor actie tegen stikstofregels

De initiatiefnemers van de actie hopen dat deze groter wordt dat het boerenprotest van vorige week in Den Haag. In Zeeland is de actiebereidheid niet zo groot als in andere regio's. Verschillende bouwondernemers hopen het in Zeeland op dezelfde manier te kunnen aanpakken zoals de agrarische sector deed. In gesprek met het provinciebestuur kijken wat er op dit moment binnen de regels mogelijk is.

De organisatie heeft nadrukkelijk opgeroepen om niet met groot materiaal richting het Malieveld te trekken zoals de boeren dat deden. De gemeente Den Haag heeft het Malieveld ook tot verboden gebied uitgeroepen voor materieel dat geen speciale vergunning heeft.

PFAS zijn in veel producten toegepast. Het zijn door de mens gemaakt stoffen die van nature niet in het milieu thuishoren. Onder meer door emissies en incidenten zijn ze wel in het milieu terechtgekomen en zitten ze nu onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater.

De PFAS-norm verschilt per gebied en grondsoort. Voor landbouw en natuur geldt de strengste norm, daar mag niet meer dan 0,1 microgram PFAS per kilo in de grond zitten. Ook op plekken waar PFAS in contact kan komen met drinkwater geldt de norm van 0,1 microgram per kilo.