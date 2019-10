Dief steelt uit bedrijfsbus en wordt na achtervolging aangehouden

UPDATE!!! Na onderzoek is gebleken, dat verdachte in het bezit was van meerdere weggenomen goederen, vanuit vermoedelijk andere locaties. Het betreft hier gereedschappen en bouwmaterialen.Bent, of kent u een slachtoffer?Of bent u misschien getuige geweest?Neem dan contact op, via 0900-8844, en vermeldt het registratienummer: 2019259874.#wijkagentJordy@bn_destem@112markiezaten@eendrachtbodeAfgelopen nacht inbraak in bedrijfsbus aan de Westzeedijk in #Scherpenisse. Dankzij goede samenwerking tussen politie en de melder is verdachte na een korte achtervolging aangehouden in #Tholenstad. Ontvreemde goederen zijn terug. Helemaal top en complimenten voor melder. 👍#WijkagentMark #politiebergenopzoom