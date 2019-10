Agrimarktfans Nico en Truus uit Goes: 'De laatste folder bewaren we'

Voor het echtpaar is een bezoekje aan de Agrimarkt in Goes meer dan alleen boodschappen doen. Nico en Truus komen er al sinds de opening van het filiaal in 1970. Elke dinsdag en vrijdag.

"Omdat we hier al jaren komen, kennen we veel van de vaste klanten. Dan drinken we gezellig koffie aan de tafel die hier in de winkel staat. Nu de winkel sluit ben ik bang dat de groep uit elkaar valt", zegt Truus. Het nieuws dat de Agrimarkt sluit, kwam een paar maanden geleden hard bij haar binnen. "Ik was geschokt toen ik hoorde dat onze vertrouwde winkel sluit."

De Zeeuwse landbouwcoöperatie richt in 1970 de Agrimarkt bv op. De eerste supermarkt komt in Goes. Daarna volgen er filialen in Middelharnis, Roosendaal, Middelburg, Vlissingen, Oud-Beijerland en Terneuzen. In 2012 sluit de vestiging in Middelburg. In juli van dit jaar werd bekendgemaakt dat alle vestigingen van Agrimarkt sluiten. Vier worden overgenomen door Jumbo. Twee komen in handen van supermarktketen Lidl.

Nu moet het echtpaar Dalebout op zoek naar een andere supermarkt voor de wekelijkse boodschappen. Het pand van de Agrimarkt wordt in november omgebouwd tot een foodmarket van supermarktketen Jumbo. Maar de twee zijn er nog niet over uit of dat hun nieuwe stek wordt. Truus: "We komen zeker wel een keer kijken, maar we hebben ook nog een kleine supermarkt bij ons om de hoek. Dus wie weet, gaan we in het vervolg daar wel naartoe."

Nico hoopt wel dat de Jumbo hoe dan ook de Zeeuwse streekproducten overneemt. "Daar heb ik al heel veel mensen over gehoord, dat ze dat graag terug zouden zien in de nieuwe winkel. Dat is toch iets waar de Agrimarkt om bekend stond."

De laatste folder

De afgelopen weken nam Truus plastic tasjes van de Agrimarkt mee als aandenken. En ook de laatste folder bewaart ze. Of de folder ingelijst boven het bed komt, weten Truus en Nico nog niet, maar weggooien doen ze de folder niet.

De nieuwe Jumbo-winkel in Goes opent 27 november de deuren. De filialen van Agrimarkt in Middelharnis, Roosendaal en Vlissingen worden ook omgetoverd tot Jumbo. Die in Terneuzen en Oud-Beijerland zijn overgenomen door supermarktketen Lidl.

