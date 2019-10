Miljoenentekorten op de zorg in Vlissingen, maar hier springt Den Haag wél bij

"Ik zou dat geen geluk willen noemen, we staan echt met de rug tegen de muur", zegt wethouder John de Jonge (LPV), "We hebben geen extra middelen meer. We hebben onze lokale belastingen al tot het maximum opgevoerd." De stad heeft al jaren zwaar bezuinigd op zaken als sport, cultuur en wegenonderhoud. "We zijn gedwongen om hulp van buiten te vragen."

John de Jonge (LPV), wethouder financiën Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente Middelburg maakte vorige week bekend 12,8 miljoen tekort te komen op de zorg en kondigde zware bezuinigingen aan. Zes miljoen euro wil de stad bezuinigen op de zorg. "We gaan vaker 'Nee' zeggen", zei de Middelburgse wethouder Carla Doorn (LPM). Middelburg verhoogt tijdelijk de onroerend zaak belasting met 2,5 procent. Wethouder Johan Aalberts (CDA) noemt het een 'zorgtaks'. Ook gaat de stad interen op financiële reserves.

In Vlissingen zijn alle potjes op

In Vlissingen daarentegen zijn alle potjes al lang op. Op de zorg blijft de stad daarom voortdurend kritisch kijken naar de uitgaven. De artikel 12 inspecteur kijkt mee. John de Jonge: "We gaan samen kijken of het echt allemaal nodig is wat we doen, of het anders kan of het beter kan, voordeliger kan. We worden heel goed tegen het licht gehouden." En blijkt na al dat grondig onderzoek dat de stad echt niet meer kan bezuinigen op de zorg, dan springt het Rijk bij.

Wethouder John de Jonge (LPV) over kolossaal tekort op de zorg

Alle gemeenten in Zeeland en vrijwel alle gemeenten in Nederland, op een paar na, komen miljoenen tekort op de zorg. Wethouder De Jonge vindt dat het Rijk over de hele linie meer geld moet uittrekken voor de zorg. "We moeten zorgen dat we een fatsoenlijk land blijven. Dat we zorgen dat mensen die een beroep doen op de gemeente om een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden."

Omdat de schulden niet meer op te lossen waren en de stad failliet dreigde te gaan, kreeg Vlissingen in 2014 de artikel 12-status. Dat betekent dat een gemeente onder financiële curatele komt te staan van Rijk en provincie en ingrijpend moet bezuinigen om de schulden te verminderen. Vlissingen bezuinigde miljoenen op onder meer cultuur en sport.

Miljoenen schuld

Enkele jaren geleden ging Vlissingen nog gebukt onder een schuld van ruim een kwart miljard euro op een bescheiden aantal van 45.000 inwoners. De gemeente had zich zwaar vertild aan het stadsvernieuwingsproject Scheldekwartier dat niet van de grond kwam en had ook op andere terreinen te veel geld uitgegeven. Maar de gemeente kreeg ook jarenlang te weinig geld van het Rijk voor allerlei taken die ze als centrumgemeente uitvoerde voor andere gemeentes in Zeeland.

De stad heeft op dit moment nog een schuld van meer dan 200 miljoen euro en een negatieve reserve van 114 miljoen euro.

