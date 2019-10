Teun (16) uit Hulst heeft een opmerkelijke verzameling

Ook de ouders van Teun zijn verzamelaars. Van miniatuur Volkswagenbusjes tot lp's, het verzamelen van spullen heeft Teun niet van een vreemde. Hij begon een aantal jaar geleden samen met zijn broer, met het verzamelen van Matchbox-Lesney speelgoedautootjes.

Alles uit de jaren zeventig

Niet lang daarna kocht hij een eerste oude vouwwagen en daarna een caravan. En nog één, en nog één. Die knapte hij allemaal op. Hij ging op zoek naar jaren zeventig kampeerspullen, want dat paste zo mooi bij zijn vouwwagen en caravans. Ondertussen heeft hij een verzameling staan van retro koelboxen, slaapzakken, koffiezetapparaten, theedoeken en servies.

Tijdens die zoektocht stuitte hij toevallig op Tupperware in de bekende retrokleuren geel, bruin, oranje en groen. "Ik ben gek op die kleuren en dan zo'n bloemetje er nog op. Mooi vind ik dat", zegt Teun.

Rommelmarkten zijn het walhalla

Als het gezin Gijsel naar de rommelmarkt gaat, komen ze altijd wel met iets terug. "We nemen grote boodschappentassen mee. Tijdens zo'n rommelmarkt zoeken we naar eigen spullen, maar ook naar spullen voor elkaar. Mijn broer bijvoorbeeld spaart fotocamera's. Hij heeft er ondertussen zo'n zevenhonderd."

Teun stelt zijn Tupperware tentoon bij de bibliotheek in Hulst (foto: Omroep Zeeland)

De Tupperware staat bij Teun voornamelijk in dozen en dat vond hij zonde. Daarom heeft hij de bibliotheek in Hulst aangeschreven met de vraag of hij zijn spullen daar mocht tentoonstellen. "Ik had gelezen dat dat kon en dat leek mij wel eens leuk." De bibliotheek in Hulst houdt op 29 november zelfs een heuse Tupperwareparty. Tot die tijd heeft hij in drie vitrines en één buffetkast zijn mooiste artikelen uitgestald. Het meest trots is hij op een speelgoedset: "Die zie je niet meer zo vaak. Die heb ik via Marktplaats kunnen bemachtigen."

Naast de spullen uit de jaren zeventig, krijgt Teun ook Tupperware uit andere jaren. Daar kan hij echt geen nee tegen zeggen. "Als mensen ermee aankomen dan neem ik het allemaal aan. Dingen die ik dubbel heb, of bakjes die niet heel goed meer zijn, gebruik ik om lampen van te maken. Van het geld dat ik daarmee verdien koop ik dan weer ander Tupperware."

Van bakjes die hij dubbel heeft maakt Teun lampen (foto: Omroep Zeeland)

Op de vraag of Tupperware niet iets is voor party's en huisvrouwen, moet hij lachen. "Mensen denken daar wel altijd meteen aan en dat snap ik hoor. Maar ik vind het gewoon echt heel mooi, zeker die kleuren uit de jaren zeventig. Ik heb ondertussen al een grote collectie. Wat ik nog heel graag zou willen is een peper- en zoutstelletje uit de jaren vijftig. Dat staat op pootjes en vind ik echt tof."

Dit peper- en zoutstel zou Teun nog graag aan zijn collectie toevoegen (foto: Omroep Zeeland)

De kamer van Teun is staat vol met zijn verzamelingen. DAF-vrachtwagentjes, kleine jukeboxen, miniatuur-caravans. Maar zijn slaapkamer dient ook als opslag: "Er staat hier ook nog van alles in dozen. Maar ook beneden in de schuur en in een oude speelcaravan heb ik nog heel wat staan", glimlacht hij. "Als ik straks mijn eigen huis heb en als ook daar geen plaats meer is, dan wordt het wel eens tijd om te stoppen."