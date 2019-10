Eén tip in zaak opgelicht Vlissings echtpaar

Een Vlissings echtpaar werd via internet het slachtoffer van fraude (foto: Omroep Zeeland)

In de uitzending was te zien dat de man in een winkel van Coolblue aan de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam-Zuid rondliep. Daar kocht hij voor zo'n 19.000 euro aan telefoons en een horloge. Hij betaalde met zijn smartwatch. Op 12 november 2018 werd ontdekt dat het echtpaar de spullen had betaald.

Valse site

De ellende begon toen het echtpaar vorig jaar schoenen op Marktplaats probeerde te verkopen. Zij gaven onbewust de bankgegevens aan de dief en werden zo het slachtoffer van phishing. Bij dergelijke fraude vraagt de koper of er één cent overgemaakt kan worden, zogenaamd bedoeld om het rekeningnummer te verifiëren. De betaling gaat via een valse site die de gegevens doorstuurt naar criminelen. De informatie is dan genoeg om mee te frauderen. Dat overkwam ook het echtpaar uit Vlissingen.

De politie hoopt dat meer mensen iets weten over deze zaak en dat melden.