Zeeuwse actievoerders willen snel maatregelen

De actiebereidheid in Zeeland was niet zo groot. Volgens Schuijs heeft dat te maken met 'het feit dat Zeeland een behoudende provincie is', maar ook het economisch landschap speelt een rol. "In Zeeland heb je veel MKB-bedrijven, of nog kleinere bedrijven. Die mensen hebben hun werk en moeten zorgen dat geld binnenkomt. Dan kan je niet zomaar een dag weg."

Tientallen projecten in Zeeland liggen stil, omdat er onduidelijkheid is over de stikstofregels. De Raad van State oordeelde in mei dat het Nederlands stikstofbeleid de natuur te weinig beschermt. Sindsdien is het wachten op nieuw beleid. Dat wachten duurt de actievoerders te lang. Ze hielden vandaag een publieksvriendelijke demonstratie, met speeches van politici en passende muziek (He Suzie van Henk Wijngaard). De Zeeuwen die er waren vonden het 'prachtig, en het is goed voor de zaak', of dachten aan de toekomst: "Nu gaat het nog goed, maar er komt een periode dat het minder gaat, daarom zijn we hier."

Als afsluiting werd grond op het Malieveld gestort. Maar dat werd na afloop keurig opgeruimd.

