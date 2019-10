Aanpoten voor boeren door late aardappeloogst

Voor loonwerkers betekent dit; lange dagen van soms wel twintig uur en boeren die bellen of ze met de aardappelrooier langs willen komen. Volgens Angelo Knuit van Loonbedrijf Knuit uit Heinkenszand is het alle hens aan dek: "Het is heel veel uren maken, weinig slaap en het uiterste vragen van het personeel." Volgens Knuit wil hij iedere boer graag helpen, maar meer dan het maximale kan hij niet doen.

Weer neerslag verwacht

Wie wel is geholpen is boer Peter Noteboom uit Wolphaartsdijk. Zijn aardappelen zijn vandaag allemaal van het land: "Het is een hele opluchting," zegt hij met een lach op zijn gezicht. "Ik hoop dat de rest van de collega's het ook allemaal op tijd van het land krijgen." Want vanaf komend weekend wordt weer een langere periode met neerslag verwacht, waardoor er geen oogst van aardappelen mogelijk is. Doordat het steeds later in het jaar wordt, is de kans op vorst ook steeds groter en dat is voor de aardappel funest.

Aardappeloogst (foto: Omroep Zeeland)

Nu al levert de regen van de afgelopen weken flink wat extra werk op. Door de vochtige klei blijft de modder aan de aardappel plakken. Rooiers lopen daardoor eerder vast en boeren moeten flink hun best doen om het extra jasje van de aardappel te krijgen. Bij boer Noteboom staan daardoor extra mensen aan de lopende band. "En dat zijn weer extra kosten, want ook geeft het beschadigingen aan de aardappel waardoor we wat financiële schade hebben."

Prima kwaliteit

Toch is Noteboom ook positief, want de kwaliteit van de aardappel is volgens hem prima. "Ze hebben een mooie grote." Daardoor zijn de frietjes komend jaar weer prima op lengte. De prijs is nu nog niet te bepalen, want dat heeft te maken met het weer van de komende weken.