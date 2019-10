Zesde verdachte aangehouden voor overval Hrieps

De ruit in de voordeur werd door drie gemaskerde mannen ingeslagen om binnen te komen (foto: HV Zeeland)

De man is vanmorgen om 11.00 uur op straat aangehouden, maar waar dat was, wil de politie niet zeggen. De man zit vast in een politiecellencomplex. In zijn woning is een huiszoeking geweest, waarbij naar bewijzen is gezocht. Zijn precieze aandeel in de overval wordt nog onderzocht.

Er zijn nu zes verdachten aangehouden in verband met de woningoverval. Vandaag werd ook bekend dat het voorarrest van de 22-jarige Goese mannelijke verdachte opnieuw is verlengd met dertig dagen. Ook een 24-jarige Vlissinger zit nog altijd vast, net als een man uit Nijmegen. De twee vrouwelijke verdachten, beiden uit Goes, zitten niet meer vast.

De overval gebeurde net nadat de 25ste editie van festival Hrieps is afgelopen. De opbrengst, zo'n half miljoen euro, werd naar het ouderlijk huis van organisator Hugo Kramer gebracht. Rond kwart over drie 's nachts drongen drie gemaskerde mannen het huis binnen en gingen er met de dagopbrengst vandoor.

