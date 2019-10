Jeugdinstelling De Vliethoeve eind dit jaar dicht

Jeugdinstelling De Vliethoeve (foto: Juzt)

De Vliethoeve in Kortgene is in Zeeland de enige 24-uurs instelling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Op het terrein aan de Galgendijk kunnen 26 jongeren opgevangen worden die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. Ze gaan er ook naar school. Op dit moment wonen er nog zeventien cliënten.

Zij reageerden volgens projectcoördinator Mariska Luiten van De Vliethoeve teleurgesteld en verdrietig toen ze vandaag geïnformeerd werden over de sluiting. "Er zijn jongeren die zeggen: 'Maar ik heb hier zo'n fijne groep gevonden, wat gaat er nu voor mij veranderen?" Voor ongeveer de helft van hen is die vraag niet aan de orde, zij hebben de behandeling bijna afgerond en gaan binnenkort uitstromen.

Buiten Zeeland

Voor de andere jongeren wordt in overleg met ouders en artsen een vervolgplaats gezocht. Dat zal sowieso niet in Zeeland zijn. "De dichtstbijzijnde zorginstelling die deze zorg kan bieden zit in Ossendrecht", zegt Mariska Luiten, projectcoördinator van De Vliethoeve. "Maar niet alle jongeren in De Vliethoeve zijn Zeeuws, er wonen ook Brabanders. Sommigen gaan dus dichter bij huis wonen."

Voor de helft van de zeventien jongeren die nu in De Vliethoeve wonen moet een alternatief gezocht worden. (foto: Juzt)

Vijftig werknemers

Ook bij het personeel - er werken zo'n vijftig mensen bij de jeugdinstelling - wordt per medewerker gekeken wat de mogelijkheden zijn. "Een deel is extern", zegt Luiten. "Denk aan beveiliging, schoonmakers... Die zijn niet in dienst bij Juzt. Van de mensen voor wie dat wel geldt, gaat een deel zelf op zoek naar een andere baan, anderen willen herplaatst worden binnen de organisatie."

Ze benadrukt dat er van faillissement geen sprake is. "We gaan dicht omdat het aantal plaatsingen binnen JeugdzorgPlus afneemt." Op 31 december gaan de deuren van de Vliethoeve definitief dicht.