'Halloween is geen onschuldig feestje, we moeten oppassen'

Halloween valt niet bij iedereen in goede aarde (foto: pompoenen in trek )

U organiseerde een feest als tegenhanger van Halloween. Waarom?

Jan Willem van der Hul: "Het is de tweede keer dat we dit doen. Je ziet dat de Halloweenfeesten, en daarmee ook de duisternis, toenemen. En de uitingen worden steeds extremer. Het begint met een pompoen en vervolgens verkleden mensen zich als skeletten en zelfs als Satan. Er vinden bizarre dingen plaats, onder het mom dat het leuk is. Als Christengemeente hebben we daar niets mee."

Zijn collega Rinus Vaane vult aan:"Ik denk dat het niet goed is voor mensen. De tegenstander, de duivel, wil verdelen en destructie. Hij wil de dood en wij kiezen voor het leven. Voor kinderen vinden wij het belangrijk dat ze Jezus Christus ontmoeten. De duivel is van plan om je om te brengen."

Maar is het dan geen onschuldig feestje?

Vaane waarschuwt: "Het is geen onschuldig feestje, we moeten oppassen. De tegenstander heeft het feestje gekaapt. Er zijn allerlei tekenen dat dit uit zijn koker komt."

Van der Hul is stellig: "Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen het niet zo zien. Het wordt vriendelijk gebracht. Maar er ontstaat een zekere vertrouwdheid met dingen die iets met de dood te maken hebben. Kinderen zijn daar nog helemaal niet aan toe. Ze kunnen in een bepaalde trance of bezeten raken. Daarom stellen we er graag iets tegenover met knutselen, pannenkoeken en andere activiteiten. Dat is ons tegengeluid."

Hij gaat verder: "Wij zeggen niet dat Halloween niet gevierd moet worden. Wel willen we op de geestelijke risico's voor kinderen wijzen en daar ook iets tegenover stellen."

Halloween Halloween is een feestdag die valt op 31 oktober. Traditioneel werd het vooral gevierd in Ierland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Maar het wordt steeds vaker ook in Nederland gevierd. Kinderen gaan op Halloween verkleed langs de deuren in de hoop dat ze iets lekkers krijgen. De naam "Halloween" is afgeleid van Hallow-e'en, oftewel All Hallows Eve: Allerheiligenavond, de avond voor Allerheiligen dat op 1 november valt. BRON: Wikipedia