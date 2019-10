'Nieuw Waterpark Veerse Meer gaat voor meer verkeersdrukte bij Lewedorp zorgen'

Nieuwe Kraaijertsedijk in Lewedorp (foto: Google Maps)

Volgens de onderzoekers zijn er in de huidige situatie al knelpunten en te drukke routes. Zo staat er in het rapport dat Arnemuiden nu al meer verkeer verwerkt dan wenselijk is voor de weg. Maar, Waterpark Veerse Meer zal volgens de onderzoekers geen grote, extra effecten op deze knelpunten hebben. "Zonder de ontwikkeling van het park zullen deze knelpunten, door autonome ontwikkelingen, zich ook voordoen", schrijven ze.

Van 600 voertuigen naar 3.300

Toch zal het verkeer naar verwachting op sommige plekken behoorlijk toenemen. Zo rijden er nu zo'n 600 voertuigen per dag op de route tussen Lewedorp en het toekomstige Waterpark Veerse Meer. De onderzoekers verwachten dat dat na de bouw van het park toeneemt tot maximaal 2400 motorvoertuigen per etmaal. In het hoogseizoen kunnen dat er zelfs 3300 per dag worden.

Dat is een stuk meer dan wat de gemeente Borsele wil: 2500 motorvoertuigen per etmaal. Omdat de Nieuwe Kraaijertsedijk, waar de route over loopt, relatief smal is, waarschuwen de onderzoekers voor schade aan de bermen en daardoor een verminderde verkeersveiligheid.

Er is bij Arnemuiden, aan de oevers van het Veerse Meer al een Waterpark met met tientallen woningen. In opdracht van Hogenboom Vakantieparken zullen er zo'n 900 luxe vakantievilla's bijkomen op landbouwgrond naast het huidige park en op het terrein van de huidige camping De Witte Raaf. Daar staan nu nog veel verouderde huisjes en stacaravans. Het nieuwe terrein beslaat straks ruim 110 hectare. Omgerekend komt dat neer op zo'n 200 voetbalvelden. Omwonenden zijn niet blij met de uitbreiding van het park. Ze zijn bang dat het te druk zal worden op de weg. Ook zou een deel van de oevers van het Veerse Meer niet meer bereikbaar zijn voor de inwoners en recreanten.

Ook de wegbeheerders - het waterschap, de provincie en de gemeenten Borsele, Goes en Middelburg - erkennen dat er nu al knelpunten zijn. In een verklaring beloven ze samen na te denken en te werken aan (tijdelijke) oplossingen.

Lees ook: