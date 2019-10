Burgemeester Reimerswaal maakt haar debuut als quizmaster

Deelnemers concentreren zich tijdens de bijbelquiz in Yerseke. (foto: Omroep Zeeland)

De quiz is gehouden in het Kerkelijk Centrum de Haven in Yerseke en werd georganiseerd door de werkgroep Nationaal Bijbelgenootschap Yerseke. Een kleine vijftig deelnemers deden er aan mee.

Kennis vergaren

De bijbelquiz wordt jaarlijks gehouden en is bedoeld voor jong als oud, om meer kennis op te doen van de Bijbel. Het wedstrijdelement is daarbij volgens de organisatoren niet het belangrijkste. Maar toch is er een klassement opgemaakt: Bas Koutstaal eindigde als eerste, gevolgd door Peter Cornelisse en Nelleke Houtekamer.

Samenwerking

De bijelquiz in Yerseke is overigens een interkerkelijke aangelegenheid. Het is een samenwerking van de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk en de Vrije Evangelische Kerk.

Reportage bijbelquiz Yerseke