Waarom Loes niet bang is dat Noord-Beveland te saai voor haar is

De burgemeester in spe erkent wel dat haar nieuwe job meer procedureel en ceremonieel van aard is, maar dat is zeker niet onbelangrijk: "Je moet het bestuurlijke aspect niet onderschatten. Het ceremoniële hoort erbij. Er wordt wel eens gezegd dat het vooral gaat om lintjes knippen. Maar voor mensen is het belangrijk dat je aandacht schenkt aan wat er gebeurt."

Voortbestaan gemeente

Maar dan moet Noord-Beveland wel blijven bestaan als zelfstandige gemeente. Meeuwisse gaat daarvan uit en ze zal zich er ook voor inzetten. Een van haar aandachtspunten is een betere samenwerking van de Bevelandse gemeenten in het samenwerkingsverband GR de Bevelanden.

Loes Meeuwisse is wethouder in Goes sinds 2010. Daarvoor was ze twee jaar Hoofd Grondbedrijf van de gemeente Dordrecht. Van 2002 tot en met 2008 was Meeuwisse Directeur Grondgebied in Goes en voor die tijd was ze zes jaar Hoofd van de afdeling Economie en Toerisme. In 1995 en 1996 was zij Projectmedewerker Economie en Toerisme in Noordwijk. Loes Meeuwisse heeft rechten gestudeerd in Leiden en op de Nederlandse Antillen.

Loes Meeuwisse volgt Letty Demmers op die waarnemend burgemeester was van Noord-Beveland. Maar haar eigenlijke voorganger, Marcel Delhez had het snel gezien in de kleinste gemeente van Zeeland, waar nog geen zevenenhalf duizend mensen wonen. Al na drieënhalf jaar vertrok de ambitieuze Delhez in november 2018 naar het veel grotere Veldhoven (Noord-Brabant), met bijna 45.000 inwoners.

Afbouwen?

Meeuwisse is niet meer van plan zo'n move te maken. Zij is nu zestig en het was de nadrukkelijke wens van de sollicitatiecommissie dat de nieuwe kandidaat de volle termijn van zes jaar zou volmaken. Meeuwisse is dan zesenzestig en pensioengerechtigd. De vraag dient zich aan: is de nieuwe baan toch een vorm van afbouwen? "Het is vooral een andere, verbindende rol," zegt Meeuwisse.

