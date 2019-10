Ruim 25.000 euro geïncasseerd bij grote verkeerscontrole

Een eerdere controle in Kapelle (foto: HV Zeeland)

Op verschillende locaties in de gemeenten op Walcheren zijn de voertuigen gescand door een automatisch nummerplaat systeem. Daarbij was in totaal bij 145 overtuigen iets niet in orde. De politie schreef onder meer boetes uit voor het rijden in een onverzekerde auto, rijden zonder gordel en bellen in het verkeer.

Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een bedrag van 4.335 euro geïnd. Verder hebben zeven eigenaren een naheffing gekregen vanwege het onjuiste gebruik van een buitenlands kenteken. In totaal betrof dit een bedrag van 10.500 Euro.

De politie inde een bedrag voor bijna 1.500 euro aan openstaand boetes, zes bestuurder ontvingen een rijverbod vanwege het rijden onder invloed van drugs. Ook werd er een rijbewijs ingevorderd omdat er grote twijfels waren over de rijvaardigheid. Zes brommerrijders kregen een bekeuring vanwege de snelheid omdat de maximumsnelheid van hun brommer of scooter te hoog was. De bromfietsen moeten worden herkeurd en mogen tot die tijd niet de openbare weg op.

Deurwaarders van gemeenten inden bijna 8.000 euro aan openstaande gemeentelijke heffingen en legden beslag op twee voertuigen. Ook worden zes personen nader onderzocht, omdat ze mogelijk onrechtmatig een uitkering ontvangen.

Doel van de controle

De gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg probeerden door de controle fraude en ondermijning aan te pakken. Dat is het tegengaan van vermenging tussen de boven- en onderwereld.