Biljetten 500 euro in trek; bij de bank dan

De zoektocht naar het biljet zelf viel al niet mee. Na ruim een week kwam Mercy er via via aan, iemand had nog een 500 euro biljet in een kluis liggen. Ze zijn schaars, omdat er geen biljetten van vijfhonderd euro meer gemaakt worden. Het doel: criminaliteit tegengaan. Jules van Leijden werkt voor de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland. Hij stelt mensen die zulke biljetten in huis hebben gerust. "Het blijft een wettig betaalmiddel, maar als ze ingeleverd worden bij de bank, komen ze niet meer terug in het betalingsverkeer."

'We kunnen niet wisselen'

Mercy ondervond dat de bank een van de weinige geschikte plaatsen is om een biljet van 500 euro in te leveren. Winkels zijn minder happig om ze te accepteren. Zo lukte het niet om met het biljet te betalen in de Primera in Vlissingen. "Oei, nee. Dat kunnen we niet wisselen met wat we in de kassa hebben liggen", was de reactie van eigenaresse Gaby van 't Westende. Ze gaat nog een stap verder. "In principe nemen we ook geen biljetten van honderd en tweehonderd euro aan."

Zwart geld (foto: Omroep Zeeland)

Het uit de markt halen van biljetten van vijfhonderd euro is slechts één van de voorbeelden om criminaliteit en witwassen tegen te gaan. Jules van Leijden let bij de Rabobank ook op opvallende stortingen. "Stel, je doet alles giraal. Je salaris wordt elke maand op je rekening gestort en rekeningen worden automatisch betaald. En dan stort je ineens drie weken achter elkaar 2500 euro aan contact geld op je rekening. Dan vinden wij dat ongebruikelijk. Het hoeft niet direct frauduleus te zijn, maar dan doen we navraag waar het vandaan komt." Banken zijn door de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorisme verplicht om te weten wie de klanten zijn en waar de rekening voor gebruikt wordt.

Harrie is blij met waardevol biljet

De zoektocht van Mercy naar een plek waar ze met een biljet van 500 euro kan betalen, ging verder. Uiteindelijk slaagde ze bij Smokeless in Vlissingen, een winkel waar elektronische sigaretten worden verkocht. Eigenaar Harrie van Hal is juist blij met een briefje van vijfhonderd. "Hoe meer groot geld, hoe liever. Wij betalen voor elk briefje dat we storten een bepaald bedrag bij de bank. Dus hoe minder briefjes ik afstort, hoe beter ik het vind", zegt hij.

Wat is witwassen? Het doen van handelingen, waardoor een voor de wet verzwegen vermogensaanwas ogenschijnlijk een legale oorsprong krijgt. Het doel van witwassen is het versluieren van de herkomst van geld. Jaarlijkse wordt in Nederland naar schatting 16 miljard euro witgewassen. Bron: Financial Intelligence Unit Nederland

De Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorisme is afgelopen jaren meerdere keren aangescherpt. Zo is het bedrag verlaagd waar ondernemers verplicht melding van moeten doen. Bij een contante betaling van 10.000 euro of meer moet bijvoorbeeld een garagebedrijf, dit melden bij de FIU, de Financial Intelligence Unit Nederland. Als het aan de minister ligt worden de regels nog strenger. Hij wil dat contante betalingen boven de 3.000 euro worden verboden.

Jemen en Korea

Ook de lijst met risicolanden waar een grotere kans is op witwaspraktijken en financiering van terrorisme is langer geworden. Wie zaken doet met bijvoorbeeld Jemen of één van de Korea's, is verplicht dit te melden bij de FIU.

In 2018 ontving de FIU ruim 750.000 meldingen van ongebruikelijke transacties. Daarvan werden er bijna 58.000 met een totale waarde van 9,5 miljard euro verdacht verklaard. Dit is een record.