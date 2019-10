Negen maanden cel voor verduisterende Terneuzenaar

Rechtbank (foto: Omroep Zeeland)

Het Openbaar Ministerie eiste tijdens de inhoudelijke behandeling ook negen maanden cel. Zowel het OM als de veroordeelde hebben nu twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.

De veroordeelde benaderde mensen om te investeren in vastgoed. Met het geld zou hij via het bedrijf panden kopen voor de verhuur. De geldschieters kregen ze een gegarandeerde rente. De panden kwamen echter niet op naam van het bedrijf, maar op naam van de veroordeelde. Toen hij financieel in de problemen kwam, werden twee panden via een executieverkoop verkocht. Daarmee stortte de financiële constructie in elkaar.

Medische kosten

De man is veroordeeld voor verduistering. De dader heeft de slachtoffers ernstig gedupeerd volgens de rechtbank. Zo probeerde een slachtoffer zijn inleg terug te krijgen om medische kosten te kunnen betalen. De rechtbank rekent het de veroordeelde zwaar aan dat zijn slachtoffer zo in de problemen kwam.

Eerdere veroordelingen

De man werd in 2012 al veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf en 240 uur dienstverlening voor faillissementsfraude, oplichting en flessentrekkerij. Ook voerde een van de slachtoffers in de zaak van vandaag eerder een civiele zaak tegen de man. Die wonnen ze, maar hun geld kregen ze niet terug. Daarom probeerden de slachtoffers het nu opnieuw via het strafrecht.

Bij een civiele zaak moeten veroordeelden en slachtoffers samen de financiële afhandeling regelen. Bij het strafrecht doet het Centraal Justitieel Incasso Bureau dat. Die keren na acht maanden een voorschot uit terwijl ze blijven innen bij de dader. Op die manier kunnen de slachtoffers toch iets terugkrijgen.