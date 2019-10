Buren 'bang en boos' over huisvesting arbeidsmigranten

Naast de angst is er dus ook verontwaardiging. Eind oktober zou er een hoorzitting worden gehouden op verzoek van de protesterende omwonenden. Maar nu blijkt dat die hoorzitting pas eind november is. "We waren te voorbarig" zegt een woordvoerder van de gemeente Terneuzen.

Voorzitter Henk Meertens van het platform dat de omwonenden vertegenwoordigt, is boos. "Wij hebben in maart al ons bezwaar ingediend. Er zijn nu weliswaar excuses aangeboden voor het uitstel, maar daar kopen we niets voor! Wij ervaren dit als traineren."

(foto: Omroep Zeeland)

De 200 arbeidsmigranten gaan onder meer werken in de kassen in Westdorpe. Een van die bedrijven heeft eerder al een vergunning aangevraagd om huisvesting bij die kassen te realiseren. Maar dat wilde de gemeente Terneuzen niet. Er was daar geen woonbestemming en migranten zouden te ver van alle voorzieningen zitten. Het Philipsterrein heeft ook geen woonbestemming, maar zit wel dichter bij de voorzieningen en dus staat de gemeente de arbeidsmigranten tijdelijk toe.

Ik moet straks tien tot vijftienduizend euro betalen om het terrein af te schermen" Ondernemer uit Terneuzen

Onbegrijpelijk vinden niet alleen omwonenden. Ook ondernemers maken zich zorgen. "Ik heb een werkneemster die regelmatig 's avonds over het terrein moet om naar ons magazijn om onderdelen op te halen. Tegen mij heeft zij al gezegd dat ze dit straks niet meer wil doen." En zo zijn er meer bedrijven. Een van de ondernemers die niet met naam en toenaam genoemd wil worden ziet naar eigen zeggen door de komst van de hoeveelheid migranten de kosten oplopen. "Ik moet straks tien tot vijftienduizend euro betalen om het terrein af te schermen, nu is dat niet nodig."

Omwonenden zijn dan weer bang voor overlast, gebaseerd op eerdere ervaringen. "Drankmisbruik, vernielingen enzovoorts. Dan zeg ik daar moeten we rekening mee houden", aldus voorzitter Meertens van het bewonersplatform. De Terneuzense wethouder Frank van Hulle erkent de eerdere problemen maar volgens hem probeert Terneuzen er alles aan te doen om overlast tegen te gaan. "Samen met de wijk kijken we er nu naar. We doen dat ook samen met de woningcorporatie en onze boa's. En we zijn bezig met verschillende acties. Dus we krijgen het in beeld en zullen er oplossingen voor vinden."

Andere plek wordt lastig

Met de hoorzitting is het hoofdstuk arbeidsmigranten Philipsterrein niet afgesloten. Want als de bezwaarcommissie vindt dat omwonenden gelijk hebben dan moet de gemeente op zoek naar een andere plek. Volgens Wethouder Van Hulle wordt dat lastig want die is er volgens hem niet. "Maar de gemeente volgt altijd de uitkomst van de commissie dus dat zullen we ook nu doen." Als de commissie vindt dat de gemeente terecht heeft gehandeld en dat dit een prima locatie is dan geven omwonenden aan naar de rechter te zullen stappen.

Lees ook: